De algemene vergadering van Nyrstar ging dinsdag door, zoals gepland, maar de aandeelhouders konden op bevel van de rechter niet stemmen over de jaarrekening, de kwijting en de verloning van de bestuurders. De aandeelhouders konden wel vragen stellen. De antwoorden? 'Ontwijkend', vinden de misnoegde minderheidsaandeelhouders.

Dinsdagochtend legde de toezichthouder FSMA de handel in het aandeel Nyrstar stil. "De notering wordt geschorst, in afwachting van de publicatie van een persbericht", liet FSMA weten. Volgens de krant De Tijd zakte een veertigtal aandeelhouders af naar de algemene vergadering van de zinkgroep om hun ongenoegen over de gang van zaken te uiten.

Op de vele schriftelijke en mondelinge vragen kregen de aandeelhouders enkel 'ontwijkende antwoorden' van Martyn Konig, de voorzitter van de raad van bestuur. Dat liet aandeelhouder Kris Vansanten via sms weten aan de redactie.

De redactie kon na de middag ook spreken met meester Laurent Arnauts, die samen met zijn medevennoot Robert Wtterwulghe de belangen van een groep minderheidsaandeelhouders verdedigt. Arnauts was aanwezig op de vergadering. Ook hij vindt de antwoorden van Konig niet zo veelzeggend. 'Er wordt vooral vaak hetzelfde herhaald.'

De minderheidsaandeelhouders, die Arnauts vertegenwoordigt, konden maandag via de rechtbank afdwingen dat niet enkel de stemming over de jaarrekening moest worden uitgesteld, maar ook de stemming over de kwijting en de verloning van de bestuurders. Nyrstar zal dus een nieuwe algemene vergadering moeten organiseren. De rechter verplicht Nyrstar ook om meer informatie vrij te geven over de geldstromen tussen Nyrstar en Trafigura en over de reddingsoperatie van 15 april waarbij de kleine aandeelhouders werden weggevaagd.

'Er lagen drie mappen met de informatie ter inzage, maar de aandeelhouders moesten die ter plaatse raadplegen. Het gaat om 1500 pagina's. De aandeelhouders moesten kiezen tussen het doorbladeren van die map of het luisteren naar de antwoorden van de bestuurders op hun vragen. De zinkgroep volgt de beschikking van de Ondernemingsrechtbank naar de letter, maar niet naar de geest', reageert Arnauts. 'Het zijn muizenstapjes in de goede richting.'

'Misschien moeten we in de aanloop naar de nieuwe algemene vergadering nog juridische stappen ondernemen', vraagt Arnauts zich af. Nyrstar moet de beschikking van de rechter niet enkel naar de letter, maar ook naar de geest toepassen, vindt hij. Arnauts maakt ook de bedenking dat alle aandeelhouders recht hebben op de informatie in de mappen, en niet enkel de aandeelhouders die zich konden vrijmaken om naar de algemene vergadering te komen. 'Ik heb het nagevraagd. Nyrstar is niet van plan daarvan iets op zijn website te publiceren.'