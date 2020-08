Voorlopig zal het wellicht blijven bij een symbolisch record voor de S&P 500. We houden rekening met een correctie van 10 tot 20 procent in de eerstvolgende weken en maanden.

Het blijft een vreemde vaststelling dat de Standard & Poor's 500, de referentie-index op Wall Street, op een recordpeil staat tijdens een van de zwaarste economische crisissen van de afgelopen eeuw. Het geeft aan hoezeer de centrale banken - de Federal Reserve op kop, maar niet alleen de Fed - met de ene na de andere bazooka de spelregels bepalen op de aandelenmarkten. We moeten ook wel benadrukken dat de opmars sinds maart niet gelijk verdeeld is. De stijging is zwaar scheefgetrokken door de waanzinnige klim van enkele razend populaire techaandelen. Die verdoezelt dat de brede markt ook wel hersteld is, maar lang niet in dezelfde mate. De vraag is nu wat ons de komende maanden te wachten staat, na die tropische beurszomer. We blijven bij onze overtuiging dat we een tussentijdse piek hebben bereikt, en dat het voorlopig zal blijven bij een symbolisch record voor de S&P 500. We houden rekening met een correctie van 10 tot 20 procent in de eerstvolgende weken en maanden. De belangrijkste argumenten voor die verwachting zijn dat Wall Street nadrukkelijk de economische realiteit van de coronapandemie negeert. De schade is wel degelijk enorm, en de kans is groot dat de coronacrisis ook nog in de eerste helft van 2021 op de resultaten zal wegen. Dat negeren van de economische toestand leidt tot een erg hoge waardering van de Amerikaanse beurs. De S&P 500 noteert nu tegen 27,5 keer de verwachte winsten voor de komende twaalf maanden. Die winstverwachtingen zijn volgens ons te hoog. Nog wat zorgwekkender is dat de techgiganten tegen liefst 44 keer die verwachte winst noteren. Dat is op het waarderingsniveau van de beurspieken in 1929 en 2000. De rest noteert tegen 22 keer de verwachte winst, wat aanvaardbaarder is, maar we moeten dus rekening houden met veel onzekerheid door de coronapandemie.Nog meer onzekerheid zal er de komende weken zijn door de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De uitdager, Joe Biden, lijkt momenteel de beste papieren te hebben, en Donald Trump voelt de bui al hangen. Hij suggereert nu al fraude door het massale stemmen per post, voor het geval hij zou verliezen. Zal hij de uitslag aanvaarden, als die negatief is voor hem? Zullen zijn aanhangers dat doen? Twijfel daarover kan Wall Street de komende weken en maanden afremmen. Maar ons basisscenario blijft dat het pad richting nieuwe records voor Wall Street openligt, en dat we over enkele jaren nog een piek boven 4500 punten mogen verwachten voor de bekende S&P 500-index. De monetaire politiek blaast al jaren een gigantische zeepbel in de prijzen van aandelen, obligaties, vastgoed, kunst, oldtimers, enzovoort. En door de extreme geldcreatie van de voorbije maanden verwachten we een nog grotere zeepbel in de eerstvolgende jaren. Er komt een moment dat die brutaal doorprikt wordt, maar we verwachten dat pas over enkele jaren.