Wat als uw vermogensbeheerder failliet gaat?

Vorige maand verschenen er onheilspellende berichten in de pers over de Brugse beursvennootschap Weghsteen. De krant De Tijd berichtte als eerste dat de Nationale Bank Weghsteen nauwlettend in de gaten hield. De toezichthouder stuurde aan op een overname en Weghsteen vond vorige week een overnemer in Merit Capital. Die Antwerpse beursvennootschap is sinds twee maanden in de handen van de Britse private-equitygroep Duet Group.

