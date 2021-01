Wall Street: Twitter maakt duik van 6 procent, Facebook 4 procent omlaag

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten. Het aandeel van Twitter zakte flink in waarde nadat het socialemediabedrijf besloot het account van VS-president Trump definitief te sluiten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de min op 31.008,69 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent tot 3799,61 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 1,3 procent in tot 13.036,43 punten. Eind vorige week eindigden de graadmeters nog met records. De stemming op Wall Street kreeg toen steun van plannen van aankomend president Joe Biden om met biljoenen dollars aan extra stimuleringsmaatregelen te komen om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. Twitter ging maandag ruim 6 procent omlaag. Het bedrijf koos na de bestorming van het Amerikaanse Capitool vorige week in eerste instantie nog voor een Twitter-verbanning van 24 uur voor de president. Maar Twitter zette Trumps account vervolgens uit omdat het risico bestond dat hij opnieuw zou oproepen tot geweld. Analisten denken dat de verbanning van Trump uitgelegd kan worden als een redactionele beslissing. Daarmee wordt de deur opengezet voor strengere regels voor sociale media. In het kielzog van Twitter verloor Facebook circa 4 procent. Facebook heeft Trumps account onlangs ook geblokkeerd en het bedrijf heeft voorlopig nog geen plannen om die ban op te heffen.