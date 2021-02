De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn maandag opnieuw met winsten gesloten. De brede S&P 500-index op Wall Street steeg zelfs voor de zesde handelsdag op rij en kwam uit op een nieuw record. Volgens kenners is in New York momenteel sprake van de langste beursrally sinds augustus.

Beleggers lijken erop te vertrouwen dat de extra 1,9 biljoen dollar aan coronasteun, die de Amerikaanse president Joe Biden heeft toegezegd, in aantocht is. Ook is op de financiële markten positief gereageerd op cijfers waaruit blijkt dat er relatief gezien minder nieuwe virusbesmettingen bijkomen in de Verenigde Staten. De S&P 500 eindigde 0,7 procent hoger op 3.915,59 punten. Ook de bekendere Dow-Jonesindex zat duidelijk in de lift, met een plus van 0,8 procent tot 31.385,76 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 1 procent aan tot 13.987,64 punten.

De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden vrijdag al in met een begrotingsresolutie die de Democraten in staat stelt om het nieuwe hulppakket zonder steun van de Republikeinen door het Congres te loodsen. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken voor de uiteindelijke wet is opgesteld. Volgens Biden is de steun hard nodig om de Amerikaanse economie door de crisis te helpen.

Beleggers lijken erop te vertrouwen dat de extra 1,9 biljoen dollar aan coronasteun, die de Amerikaanse president Joe Biden heeft toegezegd, in aantocht is. Ook is op de financiële markten positief gereageerd op cijfers waaruit blijkt dat er relatief gezien minder nieuwe virusbesmettingen bijkomen in de Verenigde Staten. De S&P 500 eindigde 0,7 procent hoger op 3.915,59 punten. Ook de bekendere Dow-Jonesindex zat duidelijk in de lift, met een plus van 0,8 procent tot 31.385,76 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 1 procent aan tot 13.987,64 punten. De Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden stemden vrijdag al in met een begrotingsresolutie die de Democraten in staat stelt om het nieuwe hulppakket zonder steun van de Republikeinen door het Congres te loodsen. Het duurt waarschijnlijk nog een paar weken voor de uiteindelijke wet is opgesteld. Volgens Biden is de steun hard nodig om de Amerikaanse economie door de crisis te helpen.