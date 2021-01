De Amerikaanse financiële markten gingen donderdag fors hoger van start, ondanks een blauwe golf in de Senaat.

Vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen gingen beursstrategen en -analisten ervan uit dat een overwinning van de Democraat Joe Biden tegen de Republikein Donald Trump geen probleem zou zijn voor Wall Street, op voorwaarde dat de Amerikaanse Senaat niet in handen zou vallen van de Democraten en dus een 'blauwe golf' kon worden vermeden.

Sinds woensdag weten we dat de verhouding in de Senaat fiftyfifty is tussen de Republikeinen en de Democraten. De Democraten hebben de twee resterende Senaatszetels in de staat Georgia binnengehaald. In dat geval beslist de vicepresident, Kamala Harris, bij een staking van de stemmen. Dat is dus in het voordeel van de Democraten. Toch zien we dat Wall Street vandaag fors hoger van start ging. In de eerste uren stond de Dow Jones-index zowat 1 procent hoger, de S&P500-index 1,5 procent hoger en de Nasdaq zelfs 2 procent hoger.

Cheque van 2000 dollar

Analisten en strategen spreken over een 'fiscal goldilocks'-scenario. In dat scenario kunnen de Democraten een groter stimuluspakket door het Congres jagen, dan indien de Republikeinen de Senaat in handen zouden hebben gehouden. De Democraten willen eerder een cheque van 2000 dollar en niet van 600 dollar aan de Amerikanen uitkeren.

Maar de meerderheid is te krap om grondige veranderingen door te voeren, zoals serieuze belastingverhogingen, een verregaande Green Deal, forse ingrepen tegen de bigtech-bedrijven en een stevige inmenging in de prijsvorming van de geneesmiddelen. Bovendien zal de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, ervoor zorgen dat de rente niet al te fors stijgt. Want het grotere verwachte stimuluspakket van de Democraten doet wel de inflatieverwachtingen stijgen. Dat is een rooskleurig scenario voor Wall Street. Vandaar de fraaie start van de beurshandel op donderdag.

