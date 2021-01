Wall Street is dezer dagen in de ban van de spectaculaire koersklim van het aandeel GameStop. Een eerder zieltogende winkelketen van computerspelletjes, die door de covid-19-pandemie donkere tijden meemaakt. Het bedrijf viel dan ook ten prooi van speculanten, maar die krijgen nu een koekje van eigen deeg.

Wall Street is in de ban van de spectaculaire koersklim van het aandeel GameStop. Een eerder zieltogende winkelketen van computerspelletjes, die door de covid-19-pandemie donkere tijden meemaakt. Het bedrijf viel dan ook ten prooi van shorters.

Hoe werkt 'short selling'?

Short sellers (shorters) lenen aandelen, bijvoorbeeld bij grote banken of vermogensbeheerders. Ze kiezen aandelen waarvan ze verwachten dat de waarde in de nabije toekomst zal dalen. Vooraleer die daling zich effectief inzet, verkopen de short sellers de geleende aandelen aan de marktprijs van dat moment. Ze behouden wel een optie om de aandelen later terug te kopen. Dit is nodig, aangezien het gaat om geleende aandelen die moeten worden teruggegeven aan de oorspronkelijke uitleners.

Na de verkoop van die aandelen, hopen de shorters dat de waarde van het aandeel ook effectief daalt. Hun bedoeling is dan om later, ná de koersdaling, diezelfde aandelen aan een lagere prijs terug te kopen en winst te maken.

Het risico van deze praktijk is natuurlijk dat de koers van het aandeel niet daalt, maar stijgt. In dat geval moeten de shorters de aandelen aan veel hogere prijzen terugkopen.

Gigantische verliezen

Gehaaide shorters pasten hun tactiek nu toe op het aandeel van GameStop. Door bovendien te verklaren dat het bedrijf 'terminaal' was, hoopten ze de koersen zo laag mogelijk te krijgen. Dit leek aanvankelijk te lukken, tot gamende beleggers frontaal in de tegenaanval gingen en de beurskoers deden exploderen.

Deze gamende Reddit-beleggers protesteren tegen de praktijken van de shorters door hun krachten te bundelen en allemaal GameStop-aandelen te kopen. In plaats van verder te dalen, schiet de koers nu al enkele dagen naar ongekende hoogten. Sinds Nieuwjaar resulteerde dit al in honderden procenten winst. De shorters, die hadden gehoopt op lagere koersen, krijgen de boomerang nu staalhard in het gezicht: ze moeten immers met gigantische verliezen hun posities terugkopen en duwen de koers zo zelf nog verder naar boven.

Meer informatie in onderstaande video (vanaf minuut 4:40).

Wall Street is in de ban van de spectaculaire koersklim van het aandeel GameStop. Een eerder zieltogende winkelketen van computerspelletjes, die door de covid-19-pandemie donkere tijden meemaakt. Het bedrijf viel dan ook ten prooi van shorters.Short sellers (shorters) lenen aandelen, bijvoorbeeld bij grote banken of vermogensbeheerders. Ze kiezen aandelen waarvan ze verwachten dat de waarde in de nabije toekomst zal dalen. Vooraleer die daling zich effectief inzet, verkopen de short sellers de geleende aandelen aan de marktprijs van dat moment. Ze behouden wel een optie om de aandelen later terug te kopen. Dit is nodig, aangezien het gaat om geleende aandelen die moeten worden teruggegeven aan de oorspronkelijke uitleners.Na de verkoop van die aandelen, hopen de shorters dat de waarde van het aandeel ook effectief daalt. Hun bedoeling is dan om later, ná de koersdaling, diezelfde aandelen aan een lagere prijs terug te kopen en winst te maken.Het risico van deze praktijk is natuurlijk dat de koers van het aandeel niet daalt, maar stijgt. In dat geval moeten de shorters de aandelen aan veel hogere prijzen terugkopen.Gigantische verliezenGehaaide shorters pasten hun tactiek nu toe op het aandeel van GameStop. Door bovendien te verklaren dat het bedrijf 'terminaal' was, hoopten ze de koersen zo laag mogelijk te krijgen. Dit leek aanvankelijk te lukken, tot gamende beleggers frontaal in de tegenaanval gingen en de beurskoers deden exploderen.Deze gamende Reddit-beleggers protesteren tegen de praktijken van de shorters door hun krachten te bundelen en allemaal GameStop-aandelen te kopen. In plaats van verder te dalen, schiet de koers nu al enkele dagen naar ongekende hoogten. Sinds Nieuwjaar resulteerde dit al in honderden procenten winst. De shorters, die hadden gehoopt op lagere koersen, krijgen de boomerang nu staalhard in het gezicht: ze moeten immers met gigantische verliezen hun posities terugkopen en duwen de koers zo zelf nog verder naar boven.Meer informatie in onderstaande video (vanaf minuut 4:40).