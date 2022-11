Met zijn toespraak na het rentebesluit, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell de beurzen woensdag een nieuwe klap toegebracht.

Powell liet uitschijnen dat er nog geen pauze in het rentebeleid te verwachten valt en het renteplafond mogelijk hoger zal uitvallen dan verwacht, omdat ook de inflatie nog altijd hoog blijft. Er zitten dus nog meer renteverhogingen, zij het kleinere, aan te komen.De Dow Jones eindigde 1,55 procent lager op 32.147,76 punten, terwijl de technologie-georiënteerde Nasdaq zelfs 3,36 procent in het rood eindigde, op 10.524,80 punten. Voor de speech van Powell gingen de aandelenkoersen nog hoger. Technologiebedrijven zijn meer afhankelijk van goedkoop geld om hun groei te financieren. Apple (-3,73 procent), Microsoft (3,54 procent), Alphabet (-3,79 procent), Tesla (-5,64 procent) en Amazon (-4,82 procent) waren woensdag dan ook bij de verliezers op de beurs. De koers van dat laatste bedrijf zakte zelfs tot het laagste niveau sinds maart 2020, toen de coronapandemie net was uitgebarsten.