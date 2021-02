Het hoofd van de Amerikaanse centrale bank (Fed) Jerome Powell heeft beleggers op Wall Street gerustgesteld, door te bevestigen dat de economie van de Verenigde Staten voorlopig nog niet zonder ondersteuning kan.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag daarop met stevige winsten gesloten. Uit Powells woorden maakten de financiële markten op dat ze waarschijnlijk nog een tijd kunnen rekenen op stimuleringsmaatregelen van de Federal Reserve.

Het was de tweede dag op rij dat Powell sprak in het Amerikaanse Congres. De Fed-baas verklaarde dinsdag al geen extreem hoge of langdurige inflatie te vrezen.

De Dow-Jonesindex won uiteindelijk 1,4 procent tot 31.961,86 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 1,1 procent in op 3925,43 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 1 procent bij op 13.597,97 punten. De grote farmaceut Johnson & Johnson (J&J) werd meer dan 1 procent hoger gezet. Beleggers reageerden positief op nieuws dat de Amerikaanse toezichthouder FDA het coronavaccin 'veilig en effectief' heeft genoemd. Vrijdag brengt de FDA een advies uit over het toelaten van het middel.

Daar is GameStop weer

Uber zakte op zijn beurt bijna 4 procent na nieuws van rivaal Didi Chuxing. De Chinese taxi-app wil naar verluidt ook de West-Europese markt op. Maker van elektrische auto's Fisker was daarentegen een grote stijger, met een koerswinst van bijna 39 procent. Die Amerikaanse start-up gaat samen met het Taiwanese elektronica-assemblagebedrijf Foxconn een auto ontwikkelen. Verder was er veel aandacht voor gameswinkelketen GameStop. Net als een tijdje terug, hielden kleine beleggers op internetforum Reddit zich weer met de onderneming bezig. Daardoor ging de koers meer dan 100 procent omhoog. Op Reddit werd veel gespeculeerd over plotselinge vertrek van de financieel directeur van GameStop. Die zou niet vrijwillig zijn opgestapt, maar zijn ontslagen.

De euro noteerde op 1,2170 dollar, tegen 1,2136 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie klom bijna 3 procent in prijs tot 63,42 dollar. Brentolie werd eveneens een kleine 3 procent duurder, op 67,21 dollar per vat.

