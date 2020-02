De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten aan de handel begonnen, maar na een uur handel was van die winst geen sprake meer. Maandag werden forse verliezen geboekt toen de drie belangrijkste graadmeters diep in het rood sloten door toenemende zorgen rond het coronavirus.

De Dow-Jonesindex stond dinsdag kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 28.044 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 3.234 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 9.271 punten. Maar na een uur handel kleuren de tabellen alweer rood.

De forse verliezen van maandag volgden op de uitbraak van het coronavirus in Noord-Italië in het weekend.

De explosieve toename van het aantal besmettingen in dat land maakte duidelijk dat het virus een steeds internationaler probleem wordt. Beleggers houden berichten over de verdere toename van het aantal besmettingen buiten China scherp in de gaten.

De beurs van Tokio, die maandag nog gesloten was, heeft dinsdag een verlies van 3,3 procent geleden. Nu het coronavirus in steeds meer landen buiten China opduikt, groeit ook in Japan de ongerustheid onder beleggers. De Nikkei verloor 781,33 punten en sloot af op 22.605,41 punten.

De Europese beurzen lieten dinsdag aanvankelijk een licht herstel van rond de 0,5 procent zien, maar dat bleef niet lang duren. Omstreeks 11.00 uur stonden de Europese indexen alweer in het rood.

Maandag lieten de Europese beurzen nog verliezen van ruim 3 procent optekenen als gevolg van de toenemende vrees voor het coronavirus. Euronext Brussel verloor maandag 3,94 procent bij een slotnotering van 3.917,64 punten. Dat was het grootste verlies sinds 27 juni 2016, enkele dagen na de onverwachte uitslag bij het brexit-referendum. Meteen was ook de hele winst van februari weg.

