Wall Street dicht vanwege begrafenis Bush

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag gesloten vanwege de begrafenis van oud-president George H.W. Bush. Daarvoor is een dag van nationale rouw uitgeroepen. Op maandag werd op de New York Stock Exchange en de Nasdaq al een minuut stilte in acht genomen voor Bush, die onlangs op 94-jarige leeftijd overleed. Hij was president van 1989 tot 1993.