Een van de meeste markante gebeurtenissen van de voorbije weken in ons land was de volkstoeloop bij de uitverkoop van de failliete keten Brantano. Nochtans liepen de zomersolden tot dan toe voor geen meter. De beperkingen door de covid-19-pandemie - alleen shoppen en maar 30 minuten per winkel - fnuikten de koopinteresse. Dat zag er helemaal anders uit bij Brantano. Een korting van 75 procent op de voorraad deed ellenlange rijen kooplustigen ontstaan, die bereid waren uren in de zon aan te schuiven. Plots verdween de angst voor besmetting en werd er gekocht alsof het de laatste kans was. Het nakende schooljaar en de bijzonder grote kortingen deden de consument op rooftocht gaan, waarbij ook de regels van fatsoen even moesten wijken. Zulke fenomenen zien we niet op de beursvloer. Er is doorgaans enkel sprake van 'koopjesjagers' aan het begin van een daling op de aandelenmarkten. Het is vreemd, maar naarmate de koersen verder dalen, neemt de kooplust af in plaats van toe. Het is een historisch feit dat bodems in beursindexen gevormd worden bij zeer lage volumes. Maar hoe meer een bedrijf in de kijker loopt, hoe meer interesse er is om het aandeel te kopen. Een prachtvoorbeeld het afgelopen jaar is de holding Sofina.We hebben het voorbije jaar meer vragen gehad van mensen die Sofina hebben gekocht of willen kopen dan in de rest van onze carrière. Er was een tijd dat Sofina de bijnaam 'schone slaapster' kreeg. De koers bedroeg vaak maar de helft van de intrinsieke waarde, maar toch was de interesse voor het aandeel minimaal. Door het succes met een aantal niet-genoteerde participaties is Sofina uitgegroeid tot een beursster, noteert het aandeel op recordniveaus en is er geen sprake meer van een korting tegenover de intrinsieke waarde, eerder van een premie. Net nu is de koopinteresse bijzonder groot. Over het algemeen worden de recordvolumes altijd genoteerd in het laatste jaar van de beursklim, vlak voor de crash dus. Daarom komen psychologen en sociologen doorgaans tot de conclusie dat de mens niet gemaakt is om op de beurs te beleggen. We zijn emotionele kuddedieren, en dat zijn de vijanden van succesvolle beleggers. Ook wanneer de beurzen rake klappen krijgen of het ene na het andere record vestigen, moet een aandelenbelegger rationeel blijven handelen en zich niet overgeven aan angst of hebzucht. Wie succesvol wil zijn op de beurs, moet zich kunnen afzonderen van de kudde en terwijl iedereen het hem afraadt toch op lage niveaus durven te kopen en winst te nemen. Zelfs als iedereen ervan overtuigd is dat het aandeel nog zal stijgen. Dat is een zeer moeilijke stap, maar wel eentje die bijna altijd loont op termijn.