61 jaar geleden maakte Yuri Gagarin de eerste menselijke ruimtereis ooit. Wat toen nog science fiction leek en gebaseerd was op voorspellingen van futurologen, blijkt nu werkelijkheid te worden. Naast professionele astronauten kunnen nu ook particulieren de ruimte in. Analisten van Freedom Finance Europe vertellen u hoe beleggers op de beurs hier geld aan kunnen verdienen en wat de risico's zijn.

Ruimtevluchten in 2021

Richard Branson, de miljardair en oprichter van Virgin Galactic, vloog op 11 juli 2021 met succes naar de ruimte. Het Unity-raketvliegtuig van Virgin Galactic bereikte een hoogte van 90 kilometer. Niet alleen het raketvliegtuig steeg tot op grote hoogte, ook haar aandelen volgden die vlucht. Na de testvlucht in mei, adviseerden de experts van Freedom Finance Europe beleggers om aandelen van Virgin Galactic (SPCE) te kopen tegen een gemiddelde prijs van 26 dollar. Degenen die naar de analisten luisterden, konden de aandelen verkopen tegen 51 dollar en een 'kosmische groei' van +96 procent noteren na de succesvolle terugkeer van Branson naar de aarde. Toch waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters in juli al dat het heel speculatief en risicovol is om nu al te gaan investeren in dit soort aandelen.

Geld verdienen aan ruimtetoerisme

Virgin Galactic is nog maar het begin, want in de toekomst zal de ruimte een steeds commerciëlere aard aannemen. Aangezien het bedrijf genoteerd is aan de Amerikaanse beurs, de NYSE, kan je via Freedom Finance gemakkelijk toegang krijgen tot de aandelen van o.a. Virgin Galactic. Je hoeft slechts een effectenrekening te openen. Het is ook mogelijk om te investeren in andere commerciële ruimtepartijen als Blue Origin van Jeff Bezos en SpaceX van Elon Musk. Die opties zijn echter wel duurder en kunnen op dit moment alleen via aandelenoverdracht gekocht worden. De geduldige belegger kan ook wachten op de IPO/SPAC van die bedrijven. Gezien de risico's die eraan verbonden zijn, lijkt het toch veeleer iets voor de grote en rijke beleggers, en minder voor kleinere particulieren. Maar alles hangt natuurlijk af van hoe sceptisch of enthousiast je bent over deze nieuwe manier van reizen.

Nu de mogelijkheden om naar de ruimte te gaan voor de 'gewone man' ook mogelijk worden, zien hotels, luchtvaartmaatschappijen en touroperators ook wel heil in de ruimtevaart. Zo lijken het Ritz-Carlton, Marriott International en Delta Air Lines wel te willen inspelen op de hype. Boeing zal waarschijnlijk commercieel bemanningsvervoer verzorgen en de lucht- en ruimtevaartfabrikant Rocket Lab zal beursgenoteerd zijn, wat meer aandacht van investeerders op het ruimtethema zal vestigen.

Als laatste heeft Orbital Assembly plannen aangekondigd om in 2025 te beginnen met de bouw van 's werelds eerste ruimtehotel. Orion Span deed een soortgelijke aankondiging in april 2018 op de Space 2.0-conferentie in San Jose, Californië. Hij kondigde aan dat Aurora Station 's werelds eerste hotel in een baan om de aarde zal zijn. Gateway Foundation (GATEX) zal modules (fitnessruimte, restaurant, bar) bouwen voor ruimtehotels. Het is de bedoeling dat deze modules zullen worden verhuurd. Het is dus duidelijk dat verschillende sectoren expansiemogelijkheden zien in de ruimte, en dat is hoogst interessant voor de investeringssector.

Voorspellingen van analisten

Verschillende analisten voorspelden al een groot potentieel voor de ruimtevaartsector. Zo schat de grootste financiële holding van Zwitserland, UBS, het huidige potentieel van de markt voor ruimtetoerisme op 4 miljard dollar. Northern Sky Research (NSR) laat verder in een rapport weten dat er tegen 2031 naar schatting 57.000 passagiers de ruimte in zullen vliegen. De inkomsten van deze ruimtetoeristen en orbitale reizen zullen samen goed zijn voor het grootste deel van de totale gecombineerde inkomsten van de sector van 20,3 miljard dollar.

UBS verwacht dat er in 2022 verschillende grote ruimtetoeristische reizen zullen worden georganiseerd. Er zijn al genoeg mensen die willen vliegen. Voor een ticketprijs van 250.000 dollar zullen er binnenkort 600 mensen, waaronder Leonardo DiCaprio en Justin Bieber de ruimte in gaan.

Ondanks de hoge prijzen voor zo'n ruimtereis, schat Elon Musk in dat de lanceringen met de Falcon 9 en Falcon Heavy door inflatie nog duurder zullen worden. Een positief koersdoel als gevolg hiervan maakt dat dan wel weer interessant voor beleggers.

Tot slot zullen de winsten van de bedrijven van Bezos, Musk en Branson in een kosmisch tempo stijgen naarmate de industrie populairder wordt. Ook beleggers op de aandelenmarkt kunnen hier dus goed geld aan verdienen, hoewel er op dit moment nog grote risico's aan verbonden zijn. Het duidelijke voordeel van de ruimtevaartindustrie is het vroege stadium van zijn ontwikkeling, dus het valt af te wachten hoe snel die zal evolueren en hoe snel beleggers daar mee zullen opspringen.

Maxim Manturov (Freedom Finance Europe)

