Wat we zien gebeuren op de eerste beursdag van de koerier Deliveroo en het waterbehandelingsbedrijf Ekopak is tekenend. De Europese beleidsmakers pushen grote beleggers om duurzaamheid hoog in het vaandel te dragen. Bedrijven met een duurzaam kantje worden op handen gedragen.

De banken moeten zich sinds kort verantwoorden over de duurzaamheidsrisico's in hun portefeuilles met woonkredieten en 100 procent transparant zijn over hoe duurzaam hun beleggingsproducten zijn. In Europa en bij uitbreiding in de rest van de wereld leiden alle wegen naar een wereld met minder CO2-uitstoot. Beleggers passen zich maar beter aan die nieuwe realiteit aan. En die ingesteldheid hoeft ook niet ten koste van rendement te gaan. Wel integendeel, er gaan ook financiële risico's gepaard met duurzaamheidsrisico's. Vervuilende bedrijven riskeren door strengere regels op kosten gejaagd te worden. Ze riskeren boetes als ze hun werknemers niet correct behandelen. Enzovoort.

De banken moeten zich sinds kort verantwoorden over de duurzaamheidsrisico's in hun portefeuilles met woonkredieten en 100 procent transparant zijn over hoe duurzaam hun beleggingsproducten zijn. In Europa en bij uitbreiding in de rest van de wereld leiden alle wegen naar een wereld met minder CO2-uitstoot. Beleggers passen zich maar beter aan die nieuwe realiteit aan. En die ingesteldheid hoeft ook niet ten koste van rendement te gaan. Wel integendeel, er gaan ook financiële risico's gepaard met duurzaamheidsrisico's. Vervuilende bedrijven riskeren door strengere regels op kosten gejaagd te worden. Ze riskeren boetes als ze hun werknemers niet correct behandelen. Enzovoort.In die context mag het niet verrassen dat het waterzuiveringsbedrijf Ekopak zijn start op Euronext Brussel niet heeft gemist. Het aandeel sloot met dik 7 procent winst. Ekopak past dan ook helemaal in het straatje van beleggers die meer en meer focussen op hoe bedrijven omgaan met het milieu, de mens en de maatschappij. Het bedrijf biedt water als een dienst aan: bedrijven betalen per kubieke meter water die ze verbruiken en naargelang de intensiteit van vervuiling van het water dat ze dumpen. Ekopak ontwerpt, bouwt en onderhoudt de installatie om het water te zuiveren en zorgt ook voor de financiering. De projecten betalen zichzelf terug door de gerealiseerde besparing op de waterfactuur.Lees verder onder de videoHet bedrijf schrijft zich in op de trend om niet langer producten maar abonnementen aan de man te brengen. Ook Signify doet dat. Signify verkoopt liever licht dan lampen. Philips Lighting werd in mei 2016 apart naar de beurs gebracht en verdubbelde sindsdien in waarde. Vooral de koersklim van het afgelopen jaar is indrukwekkend. Die abonnementeneconomie levert twee keer winst op. Voor de bedrijfsvoering en voor risicoaverse beleggers zijn terugkerende, voorspelbare inkomsten interessanter dan eenmalige inkomsten. Hoe langer de lampen meegaan, hoe meer Signify kan verdienen op een lichtabonnement.Toch is het voor beleggers opletten geblazen: het is maar een dunne lijn tussen hip en hype. Ekopak is nog maar sinds 2020 gestart met water as a service (Waas) en moet zichzelf nog bewijzen. 'Duurzaam' betekent tegenwoordig vaak ook 'duur', omdat alle beleggers een stukje van de taart willen. Ekopak trok wel tegen de onderkant van de vooropgestelde prijsvork naar de beurs. Een en ander heeft ook te maken met de ingetoomde appetijt voor groeiaandelen.De kleine belegger werd niet betrokken bij de beursintroductie van Ekopak en moest wachten tot de eerste notering om aandelen te kunnen kopen. Dat een deel van de beleggers vandaag voor het eerst de kans krijgt om in Ekopak te beleggen, verklaart mogelijk mee waarom het aandeel zo fors stijgt.Deliveroo speelt op zijn eerste beursdag 26 procent van zijn oorspronkelijke beurswaarde kwijt. De grote beleggers hadden voorafgaand aan de beursintroductie al hun ongenoegen laten blijken over de onethische manier waarop het bedrijf met zijn werknemers omgaat, en over de aandeelhoudersstructuur met meervoudig stemrecht, waardoor topman Will Shu drie jaar de volledige zeggenschap houdt. De vooropgestelde prijsvork voor de beursgang moest daardoor al naar beneden bijgesteld worden. En nu gaat het aandeel op zijn eerste beursdag nog eens stevig achteruit.Door de pandemie lieten we massaal eten aan huis leveren en moesten vele restaurants op takeaway overschakelen. Je zou verwachten dat Deliveroo een ster op de beursvloer zou worden. Toch flopte de grootste beursintroductie op de London Stock Exchange sinds die van Sofina-dochter The Hut Group. Deliveroo is goed geplaatst om met zijn koeriers de kilometers tussen het restaurant en ons huis te overbruggen. Deliveroo maakt deel uit van de klusjeseconomie of de deeleconomie. Enkele jaren geleden was die economie hip, maar vandaag proberen overheden meer regels en vooral ook meer belastingen op te leggen aan bedrijven uit de deeleconomie, zoals Uber en AirBNB.Ook Amazon, dat na de beursgang een belang van 11,5 procent overhoudt in Deliveroo, ligt onder vuur, omdat het zijn werknemers niet goed behandelt. De voorbije twee maanden konden duizenden werknemers per mail stemmen over de oprichting van een vakbond in Alabama. De inspanningen van de vakbondslui maakten veel verhalen los over de omstandigheden waarin de mensen er moeten werken.Het aandeel van Amazon lijkt niet heel erg onder de indruk. Toch zou de oprichting van een vakbond en het verenigen van de krachten van de laaggeschoolde en slechtetaalde arbeidskrachten een gamechanger voor Amazon kunnen zijn.