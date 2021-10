We weten dat de Federal Reserve op het punt staat om het stimulusprogramma van 120 miljard dollar aan maandelijkse aankopen af te bouwen. Het enige wat de Fed-gouverneurs nog van gedachte lijkt te doen veranderen, is een ongunstige evolutie op de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Vorige week bleek andermaal dat de inflatie de pan uit rijst. De Europese Unie kent het hoogste inflatiecijfer in dertien jaar. Voor ons land zit het in de buurt van 3 procent, maar in Duitsland is dat zelfs al 4 procent. Een belangrijke katalysator van de forse inflatie-opstoot zijn de energieprijzen. En dus staat OPEC+ (OPEC-landen samen met onder meer Rusland) onder toenemende druk om meer olie op te pompen en zo tegemoet te komen aan de stijgende wereldvraag. Begin deze week weten we of het kartel van de olieproducerende landen daarop ingaat, en de leden toestaat meer olie te produceren. Dat kan wat druk van de inflatieketel nemen.Maar nog meer zullen de financiële markten uitkijken naar de publicatie van het Amerikaanse banenrapport op vrijdag. We weten dat de Federal Reserve op het punt staat om het stimulusprogramma van 120 miljard dollar aan maandelijkse aankopen af te bouwen. Fed-voorzitter Jerome Powell zal dat op de volgende vergadering van 3 november aankondigen. Dat heeft hij duidelijk gemaakt tijdens de persconferentie na de vorige meeting van de Amerikaanse centrale bank op 22 september.Het enige wat de Fed-gouverneurs nog van gedachte lijkt te doen veranderen, is een ongunstige evolutie op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Vrijdag verwachten economen en strategen te horen dat in september ongeveer 500.000 (488.000 bedraagt de consensus) nieuwe banen zijn gecreëerd in de Verenigde Staten. Het vorige banenrapport bleef met 235.000 nieuwe banen mijlenver onder de verwachtingen (de consensus was 733.000) door de opmars van de deltavariant van het coronavirus.Een rapport dat in de buurt komt van de prognose, zal de markt interpreteren als het wegnemen van de laatste hinderpaal richting tapering. Dat kan nog wat aanhoudende zenuwachtigheid op de beurzen veroorzaken, een verdere stijging van de lange rente, het doorgaan van de opmars van de dollar en het verder lager duwen van de edelmetalen. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Als het banenrapport opnieuw een stuk onder de verwachtingen blijft, kan dat opnieuw twijfel zaaien over de start van de tapering en een omgekeerde reactie geven. Het wordt dus een spannende vrijdag op de financiële markten.Zoals de traditie het wil, gaven we in de laatste Trends Inside Beleggen van vorig jaar - verschenen op 17 december - onze favorieten voor 2021 op. Als we de gemiddelde prestatie van de selectie vergelijken met de belangrijkste indexen, dan is balans positief. Onze favorieten haalden een gemiddeld stijgingspercentage van 18,56 procent in negen maanden. Het zijn allemaal Europese aandelen, waarvan de helft Belgische, dus vergelijken we met de Eurostoxx50-index (+16,99%) en de Bel-20-index (+13,60%). Gemiddeld voor beide indexen geeft dat een klim van 15,30 procent. We hebben de voorbije drie maanden wel voorsprong tegenover de indexen moeten inleveren. Het is met toch wat meer aandelen de verkeerde richting uitgegaan. Adidas en Ontex hebben het al het hele jaar moeilijk om tot de uitblinkers te behoren, maar hun recente koersevolutie was niet dramatisch. De grootste achteruitgang van het afgelopen kwartaal was voor de biotechwaarde Sequana Medical. Het voortdurend moeten verlaten van belangrijke resultaten van de Amerikaanse studie in de leverziekte NASH eist zijn tol. Het betekent dat er een extra kapitaalverhoging komt, wat zich heeft vertaald in een beduidend lagere beurskoers. De grootste teleurstelling van de voorbije negen maanden is Prosus opEuronext Amsterdam.De tsunami aan onderzoeken, boetes, striktere reglementering die de Chinese bewindslieden opleggen aan hun eigen techgiganten heeft de koers sinds de aanbeveling zo'n kwart lager gestuurd. Prosus is natuurlijk meer dan enkel maar zijn participatie in Tencent Holdings, maar daar wordt het wel nog altijd het meest mee geassocieerd. We hopen dat de bodem stilaan is gezet. Gelukkig hebben we ook waarden geselecteerd die het ronduit schitterend doen. In de eerste zes maanden was PostNL de uitblinker in de selectie. Nu de pandemie grotendeels achter de rug is, is de stijging stilgevallen. Maar geen nood: 2021 staat nu al geboekstaafd als het jaar van de (her)ontdekking van D'Ieterenbij de analisten en de beleggers. De holding beschikt met dochter Belron over een kroonjuweel, een kasmachine die de groep van enorme dividendinkomsten voorziet. Zelfs na de koersverdubbeling in negen maanden is het aandeel nog altijd niet te duur. ASMLis nog een vedette in onze selectie. En dat is het eigenlijk al vele jaren. De producent van halfgeleidersystemen is dan ook een van de weinige Europese technologieparels met een zeer dominante marktpositie. Door het chiptekort ziet de toekomst er ook de komende jaren fraai uit. Maar, in tegenstelling tot D'Ieteren en PostNL, moeten we wel toegeven dat die rooskleurige perspectieven al in de waardering van de Nederlandse technologieparel vervat zitten.