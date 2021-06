Meme-beleggen is eigenlijk niets anders dan momentumbeleggen of inspelen op de stijgende populariteit van een aandeel.

GameStop, AMC Entertainment of Blackberry. Die zogenoemde meme-aandelen zijn de afgelopen maanden met honderden procenten gestegen. Traditionele beleggers krabben zich in de haren wanneer ze een blik werpen op de vaak dure waardering of zwakke balans van die aandelen. Fronsend negeren die ervaren rotten ze, waarna je enkele dagen later in de krant leest dat AMC Entertainment nog eens verdubbeld is in waarde. Zelfs de meest koelbloedige belegger dreigt er zijn kalmte bij te verliezen en het gevoel te krijgen dat hij kansen mist. Een meme-aandeel is een aandeel dat op de sociale media plotseling veel aandacht krijgt en omhelsd wordt door een fanatiek leger van kleine beleggers. Op fora zoals WallStreetbets ontstaan community's van miljoenen kleine beleggers die de aandelen fanatiek hoger sturen. Het concept van meme-aandelen stuit de traditionele belegger vaak tegen de borst. Meme-aandelen krijgen geen aandacht omdat het bedrijf erachter sterke winsten boekt of interessant gewaardeerd is, maar wel omdat de hype errond op de sociale media almaar meer kopers lokt. De aandelen noteren daardoor tegen torenhoge waarderingen, wat de reden is dat shorters (partijen die inspelen op koersdalingen) vaak actief zijn in die aandelen. Wie die groep van aandelen bestudeert, ziet vaak dat er fases zijn in het ontstaan van een meme-aandeel. Het begint met een klein groepje fanatieke beleggers dat gelooft in het herstelpotentieel van 'gevallen engelen': aandelen die uit de gratie zijn gevallen. De analyses en de koopacties van dat groepje beginnen langzaam een aandeel omhoog te stuwen, waarna hun succes almaar meer mensen naar het beursfeest lokt. In een volgende fase zwelt de toevloed aan kooporders zo aan, dat we in de FOMO-fase komen, wat staat voor fear of missing out. In die fase bereikt de aandacht voor het aandeel op mediafora een hoogtepunt en wil iedereen het hebben. Waarderingen spelen vanaf dat moment geen rol meer. Er lijkt geen limiet te staan op de potentiële winsten. De ongelukkige shorter in het aandeel ziet zijn shortpositie onder druk staan, en sommigen zien zich genoodzaakt ze af te sluiten, met extra koopdruk tot gevolg. Enkele dagen of weken later begint de fase van de winstnemingen en duwt een verkoopgolf het aandeel lager. Meme-aandelen blijken relatief goed bestand te zijn tegen die onvermijdelijke koersdaling na de recente koopwoede. Terwijl vroeger na een koersexplosie de grote verkoopgolf begon, kunnen aandelen zoals AMC Entertainment en GameStop een beroep doen op een leger van kleine beleggers die ze blijven steunen, zelfs na de crash. Door die steun blijft die opmerkelijke fase van boom en bust zich herhalen voor die aandelen, zelfs na een crash van 80 procent. Want wat te denken van AMC Entertainment, een bioscoopgroep die al voor de coronacrisis miljarden dollars aan problematische schulden torste, een negatief eigen vermogen heeft en nu met een beurswaarde van 25 miljard dollar zeven keer hoger noteert dan voor de coronacrash? Meestal volstaat zoiets voor de goede huisvader-belegger om ver weg te blijven. Toch was het aandeel begin deze maand het meest verhandelde op de Amerikaanse beurs. Op 2 juni werd voor liefst 39,7 miljard dollar aan AMC-aandelen verhandeld, terwijl de beleggersfavoriet Tesla genoegen moest nemen met 14,2 miljard dollar. Apple kwam die dag met 7,4 miljard dollar niet eens in de buurt. En ook GameStop blijft zes maanden na de beursmanie populair. Het aandeel steeg in de zomer van 2020 van 4 dollar tot een ongelooflijke 483 dollar op 28 januari, en noteert vandaag nog altijd op 270 dollar. Het bedrijf met een gigantische schuldenput en grote verliescijfers is daardoor meer dan 19 miljard dollar waard op de beurs. Ik wil het opnemen voor de beleggers in meme-aandelen. Ze doen iets waaraan ik me ook vaak schuldig maak: inspelen op het momentum en toekomstige handelsvolumes voorspellen. Ik houd op de Belgische beurs de handelsvolumes van verschillende aandelen in de gaten, wat ik vaak gebruik om te anticiperen op sterke stijgingen. Een ongeschreven regel op de beurs is dat een grote stijging van de activiteit in een aandeel extra activiteit veroorzaakt. Wanneer enthousiaste kopers zich op een aandeel storten, trekken ze nieuwe kopers aan, terwijl een massale verkoop andere mensen vaak doet besluiten ook te verkopen. Ben jij snel genoeg om die trend te spotten op Twitter, fora als Reddit of andere sociale media? Dan kun je ervan profiteren. De beloning in meme-aandelen kan sterk oplopen. Al is dat handelen op korte termijn vooral voor professionele handelaars weggelegd. Kleine beleggers kunnen beter zorgen voor een vangnet en aandelen kopen die ook een sterk fundamenteel verhaal hebben. Wie niet wil handelen in meme-aandelen, maar wel wil inspelen op aandelen met een stijgend momentum, moet eens kijken naar het in Brussel genoteerde Wereldhave Belgium. Die uitbater van shoppingcentra heeft eind april een dividend onthecht van meer dan 8 procent, maar sindsdien is het aandeel gestegen naar een nieuw jaarrecord. Meer zelfs, de koers flirt met de 50 eurogrens: een sleutelniveau. Beleggers lieten het aandeel het voorbije jaar links liggen, sinds het gedaald was van 88 euro begin 2020 tot een dieptepunt van 30 euro een paar maanden later. Breekt het nu door de 50 eurogrens, dan is de kans groot dat dat opnieuw een nieuwe groep kopers aantrekt. Aangezien Wereldhave Belgium ook volop profiteert van de heropening van de economie, lijkt het een kwestie van tijd vooraleer beleggers zullen kijken naar de koersen van weleer en zich zullen afvragen of Wereldhave Belgium geen achterblijver is in de coronarally. Daarbij houd je het best de 58,60 eurogrens in de gaten: het hoogste punt na de coronacrash. Gaan we daarboven, dan zullen beleggers mentaal de klik maken dat de coronacrash verteerd is, waarna er veel herstelpotentieel vrijkomt. En zo wordt een meme-stock geboren.