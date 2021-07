De waarde van cryptomunt bitcoin is weer toegenomen tot bijna 40.000 dollar, na een flinke dip vorige week. Waarschijnlijk hangt het herstel samen met speculatie dat de Amerikaanse webwinkelgigant Amazon ook iets met cryptomunten gaat doen.

Onlangs was de digitale munt nog minder dan 30.000 dollar waard. Maar volgens CoinMarketCap gaat het inmiddels weer om meer dan 38.000 dollar. Die website houdt verschillende platforms in de gaten waarop cryptomunten worden verhandeld.

Amazon adverteerde vorige week met een vacature voor een productleider op het gebied van digitale valuta. Dat zou erop kunnen wijzen dat het concern in zijn webwinkels ook digitale munten wil gaan accepteren als betaalmiddel, denken kenners. Ook Tesla-topman Elon Musk liet zich vorige week weer positief uit over de munt en zei dat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX bitcoins bezit. Andere cryptomunten zoals Ethereum, XRP en Dogecoin boekten ook forse winsten.

Toch is de waarde van de bitcoin nog ver verwijderd van de piek van medio april. Toen werd de bitcoin voor bijna 65.000 dollar verhandeld. Daarna ging de koers hard omlaag. Dat kwam volgens experts onder meer omdat producent van elektrische auto's Tesla stopte met het accepteren van betalingen in bitcoins vanwege milieuzorgen. Daarnaast besloot de Chinese overheid om streng op te treden tegen zogeheten bitcoinminers.

