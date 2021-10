De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor beleggingsfraude die begint op datingapps en -sites.

De financiële waakhond zegt een stijgend aantal meldingen te krijgen van consumenten die via sites en apps om te daten - bijvoorbeeld Tinder of Facebook Dating - worden gecontacteerd door oplichters, en worden overhaald om te beleggen op online tradingplatformen. Dat gebeurt via nepprofielen, waarbij wordt gepronkt met veel geld. De oplichters aarzelen niet om misbruik te maken van de gevoelens die het slachtoffer voor het nepprofiel heeft.

De FSMA waarschuwt voor dergelijke online tradingplatformen. Die hebben geen vergunning om beleggingsproducten aan te bieden in ons land. De slachtoffers eindigen zonder spaargeld en recupereren hun geld nooit.

De financiële waakhond zegt een stijgend aantal meldingen te krijgen van consumenten die via sites en apps om te daten - bijvoorbeeld Tinder of Facebook Dating - worden gecontacteerd door oplichters, en worden overhaald om te beleggen op online tradingplatformen. Dat gebeurt via nepprofielen, waarbij wordt gepronkt met veel geld. De oplichters aarzelen niet om misbruik te maken van de gevoelens die het slachtoffer voor het nepprofiel heeft.De FSMA waarschuwt voor dergelijke online tradingplatformen. Die hebben geen vergunning om beleggingsproducten aan te bieden in ons land. De slachtoffers eindigen zonder spaargeld en recupereren hun geld nooit.