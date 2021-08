Deze week wordt met aandacht uitgekeken naar wat te horen valt in Jackson Hole, de jaarlijkse ontmoetingsplaats van de centrale bankiers aan het eind van de zomer in de Amerikaanse staat Wyoming. Voorts is het voor beleggers uitkijken wat de rest van het jaar nog brengt.

Bij de bijeenkomst van de centrale bankiers in Jackson Hole is het is het thema dit jaar Personal Income and Spending, over economisch beleid in een ongelijke economie. Maar dat is niet de belangrijkste reden waarom er dit jaar meer dan gemiddelde belangstelling is.Iedereen zal aan de lippen van Fed-voorzitter Jerome Powell hangen, om te horen wat hij te vertellen heeft over het stimulusprogramma van de Amerikaanse centrale bank, waarbij ze maandelijks voor 120 miljard dollar aan vastrentend papier koopt. Iedereen wil weten of de Fed dit jaar al begint met de afbouw van dat stimulusprogramma, de zogenoemde tapering. Het symposium loopt van donderdag tot zaterdag, en kan eind deze week/begin volgende week voor wat vuurwerk zorgen op de financiële markten. Dat was ook de reactie die we zagen na het vrijgeven van de notulen van de vorige vergadering van de Federal Reserve. Daaruit kon een wil worden opgemaakt om sneller dan gedacht met de tapering van start te gaan.Het Belgische resultatenseizoen is nog niet afgelopen. De 'grote' waarden hebben wel al een inkijk gegeven in de gang van zaken in het eerste halfjaar, maar er noteren ook nog flink wat small- en midcaps op Euronext Brussel, en die komen traditioneel pas in de tweede helft van augustus met hun cijfermateriaal. Deze week is het nog onder meer uitkijken naar Agfa-Gevaert, Balta Group, EVS, Picanol/Tessenderlo en Ter Beke.De beleggers kijken uit wat de rest van het jaar nog brengt. Meer van het uitstekende zelfde? Of hebben we het beste al gehad? Niet dat we bang zijn voor een zware correctie en al helemaal niet voor een crash in de tweede jaarhelft. Maar we moeten realistisch zijn en blijven. Het laatste deel van het beursjaar zal een veel meer gemengd beeld geven dan het haast perfecte plaatje van het eerste halfjaar.Dat betekent ook dat we er moeten mee rekening dat in de komende weken een tijdelijke terugval zal plaatsvinden. We hebben al sinds november van vorig jaar, toen we zeer gunstig nieuws kregen over de werkzaamheid van de vaccins, geen noemenswaardige correctie meer gekend. Dat vertaalt zich in indexstanden die ver afwijken van het 200-daagse gemiddelde. Eerder vroeg dan laat zal die kloof weer verkleind worden. Beleggers die op forse winsten staan, zoeken en vinden dan wel een aanleiding om tussentijds wat winsten van tafel nemen. Een verdere doorbraak van de deltavariant, centrale bankiers die sneller het opkoopprogramma van obligaties sneller dan verwacht willen afbouwen.... Het zijn enkele voorbeelden van zaken die tijdelijk voor verkoopdruk kunnen zorgen.Nogmaals en om alle misverstanden uit de weg te ruimen, het zal gaan om een tijdelijke, gezonde en dus tussentijdse terugval. Met alle risico's van dien, maar om er een getal op te plakken: in de orde van grootte van 5 tot 10 procent. Eentje zoals er traditioneel wel een tweetal zijn in een jaar, maar we nu dus al sinds november niet meer hebben meegemaakt. Omdat de omstandigheden haast ideaal waren voor aandelenbeleggers, en dat zal nog wel in grote lijnen enige tijd zo blijven. De terugval heeft dus absoluut niets van doen met een mogelijke beurspiek. Die zien we absoluut niet in 2021. Die komt later nog. We blijven globaal mikken op een zeer goed beursjaar, maar de tweede jaarhelft zal in omvang geen verdubbeling van de prestatie van tijdens het eerste semester brengen. Dat neemt niet weg dat het kan dat we eind dit jaar nog hoger staan dan vandaag. Het zal echt gaan om een tijdelijke terugval, die we enkele maanden later alweer vergeten zijn. Rustige langetermijninvesteerders moeten dus niet noodzakelijkerwijs in hun aandelenportefeuille gaan rommelen de komende weken. Actieve beleggers met slechts een beperkte of geen kaspositie, kunnen er misschien wel aan denken om posities in fors gestegen waarden af te bouwen en met lagere limieten proberen posities op te bouwen of uit te breiden in achtergebleven waarden. Om dit te illustreren, verzilveren we in de voorbeeldportefeuille gedeeltelijk de winsten op de posities in adidas en Saint-Gobain en pogen onze positie in de achtergebleven waarden Ageas en Euronav te verstevigen. De komende weken kunnen nog vergelijkbare transacties worden aangekondigd. Dat kan richting 2022 mogelijk voor wat extra rendement zorgen.