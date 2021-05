Op de Amerikaanse beurs kijken we uit naar de kwartaalrapporten van Walmart en Cisco Systems. Bij ons geven onder meer Ackermans & van Haaren en Gimv een blik in de resultaten.

In de week voor het verlengde pinksterweekend worden weinig belangrijke macro-economische cijfers bekendgemaakt. Op vrijdag is er wel het consumentenvertrouwen. Dat biedt de marktparticipanten even de tijd om op adem te komen en de werkelijke temperatuur van de inflatiekoorts te meten. Beleggers zijn ongerust, maar nog niet in paniek over de inflatie. De stelling van onder meer de Federal Reserve dat de inflatie-opstoot weliswaar fors is, maar slechts tijdelijk, blijft de meeste aanhang hebben. Dat vermijdt voorlopig een verdere opmars van de Amerikaanse lange rente. Het resultatenseizoen is nog niet volledig afgelopen. Ook niet op de Amerikaanse beurs, waar deze week onder meer Walmart ons zal inlichten over het afgelopen kwartaal. Het zal interessant zijn te zien of de Amerikaanse gezinnen al fors meer consumeren nu het ergste van de coronacrisis achter de rug is. Ook de oude techglorie Cisco Systems komt met een kwartaalrapport.Bij ons is het uitkijken naar de kwartaalupdate van Engie op dinsdag, waarvan flink wat Belgische beleggers aandelen hebben. Op woensdag krijgen we de kwartaalmededelingen van enkele vastgoedspelers, zoals Atenor, Care Property Invest en Home Invest Belgium. Defensieve beleggers die tuk zijn op dividenden zullen naar de cijfers van Elia kijken op woensdag.Maar de meeste aandacht zal op donderdag gaan naar de updates van de holding Ackermans & van Haaren, de dochter CFE en het Waalse duo EVS en IBA. Ook de holding Gimv komt op donderdag met de jaarcijfers van 2020-2021, een jaar van grote contrasten, maar uiteindelijk een geweldige meevaller. Benieuwd of zich dat ook uit in de jaarcijfers van de Vlaamse portefeuillemaatschappij.2020 was een historisch jaar door een ongeziene gezondheidscrisis en de diepe economische crisis die daarop volgde. In die context zou het bijzonder teleurstellend zijn geweest, mochten de edelmetalen hun beschermende rol als diversificatie van de portefeuille niet hebben gespeeld. We zijn dus blij te kunnen aangeven dat de goudprijs met 24,6 procent is gestegen in 2020 en de zilverprijs zelfs met 47,4 procent. Al moeten we daar meteen aan toevoegen dat het om stijgingen in dollar gaat. Beleggers in euro zagen 11 procent van die stevige winsten afgeroomd.Maar wie de prestaties van de bekendste twee edelmetalen in de eerste vier maanden van dit jaar vergelijkt met de belangrijkste beursindexen, kwam tot een heel andere conclusie. De goudprijs in dollar daalde met 8 procent. De zilverprijs deed het wat minder slecht met een daling van 4 procent. De index van de goudmijnen (VanEck Vectors Goldminers, GDX)scoorde met -3,5 procent beter dan het edelmetaal zelf, maar bleef ver achter op de prestatie van de MSCI World-index (+11%) en de Standard&Poor's500-index (+12%).Er waren dus weinig fraaie returns voor de edelmetalen in de eerste vier maanden van 2021. Dat is een verlengstuk aan de tussentijdse terugval sinds vorige zomer. Die is op zich niet compleet onlogisch, gezien de explosieve klim in de periode april-juli en het extreme enthousiasme van analisten en beleggers op dat moment. De stijgende reële rente, de hernieuwde interesse voor cryptomunten en de herstellende dollar hebben het gele metaal wat uit de gratie doen gaan. Die tussentijdse correctie duurt al bijna drie kwartalen sinds het goud een historisch record (sinds 2011) bereikte boven de magische grens van 2000 dollar per troy ounce.Dat is perfect normaal. Het heeft op geen enkel moment ons vertrouwen in dit uiterst positieve verhaal voor de lange termijn aangetast. We beleven een seculaire, langdurige haussemarkt (stierenmarkt, stijgende trend) voor de edelmetalen die nog vele jaren zal meegaan. De vorige duurde van rond de eeuwwisseling tot in 2011 en bracht de goudprijs van 250 naar 1900 dollar per troy ounce, of zowat een verzevenvoudiging van de prijs. De combinatie van het vele geld dat centrale banken in het systeem pompen dat de reële rente (de normale rente - de inflatie) laag houdt, gigantische gaten in de wereldwijde begrotingen, een globaal exploderende schuldenpandemie, gekoppeld aan een structureel lager groeitempo doet ons in deze haussemarkt voor minstens dezelfde stijging gaan als in de periode tussen 2000 en 2011. Een terugval van negen maanden in een stijgende trend van gemiddeld tien tot vijftien jaar is niet zo extreem. We zijn ervan overtuigd dat we weer begonnen zijn aan een nieuwe stijgende fase met flink wat opwaarts potentieel. De bodem ligt achter ons. Die werd eind februari, begin maart gezet. Goud, zilver en de mijnaandelen zullen de komende zes tot twaalf maanden beduidend hoger gaan dan hun piek uit de zomer van 2020. Daar gaan we vanuit en dat is ook de essentie van een stierenmarkt: steeds hogere toppen in de opgaande periodes en steeds hogere bodems bij de tussentijdse correcties.