Maakt de Federal Reserve er een historische week van? Het rentecomité van de Amerikaanse centrale bank (FOMC) kan dat doen door de basisrente met 50 basispunten op te trekken. En in Europa komt het resultatenseizoen vanaf deze week op dreef.

Maakt de Federal Reserve er een historische week van? Het rentecomité van de Amerikaanse centrale bank (FOMC) kan dat doen door de basisrente met 50 basispunten (0,50%) op te trekken. Dat zou de eerste keer sinds 2000 zijn. Sindsdien verhoogde de Fed de rente standaard met 25 basispunten (0,25%), áls dat al gebeurde. Dat was eerder de uitzondering dan de regel.

Door de agressieve uitspraken van heel wat Fed-verantwoordelijken sinds de vorige meeting gaat het overgrote deel van de economen en strategen uit van een verhoging met 50 basispunten. De Amerikaanse centrale bank ziet zich genoodzaakt tot een dergelijke historische beslissing, omdat de inflatie torenhoog blijft. Officieel ligt ze in de Verenigde Staten boven 8 procent, maar ook de favoriete parameter van de Fed zit met 6,6 procent op het hoogste peil sinds 1982.

De markt veronderstelt ook dat de Federal Reserve zal beslissen haar sinds de bankencrisis fors gezwollen balans af te bouwen. Er zou geen herbelegging van vervallen obligaties meer komen. De hamvraag is hoe de markten zullen omgaan met die beslissing. In de aanloop naar de meeting hebben de markten zich behoorlijk nerveus gedragen. Vooral de techaandelen gingen fors lager op Wall Street, en zetten ons terug op het niveau van eind februari, begin maart. De Amerikaanse langetermijnrente is verder de hoogte ingegaan. De rente op tien jaar bedraagt 2,90 procent. Kan de Fed de markten kalmeren, of duiken de indexen naar een laagste punt van 2022 en klimt de rente in de VS dan boven 3 procent? Dat kan de dollar weer doen evolueren naar pariteit met de euro. Ook dat is vele jaren geleden. We gaan ervan uit dat we deze week meer duidelijkheid krijgen.

Resultatengolf

In de Verenigde Staten is het resultatenseizoen al volop op gang gekomen. In de afgelopen week zagen we koerscapriolen bij de techaandelen. Meta Platforms maakte een stevig herstel door na een erg diepe terugval. Het aandeel van Amazon onderging de grootste koerstuimeling sinds 2006.

In Europa komt het resultatenseizoen vanaf deze week op dreef. We kijken in het bijzonder uit naar de resultaten van Solvay op woensdag 4 mei en van AB InBev op donderdag 5 mei. We zijn benieuwd of de bedrijven de forse kosteninflatie kunnen doorrekenen aan hun klanten. Voor de biergigant AB InBev is het kwestie de omzetgroei van de voorgaande kwartalen te kunnen aanhouden. De analisten verwachten een omzettoename met 7,6 procent, maar houden er ook rekening mee dat de groei van het resultaat minder sterk zal zijn dan de omzettoename. Ze gaan uit van een ebitda-stijging van 4,6 procent, en dus van een verdere inkrimping van de marge. Als AB InBev wil scoren bij het beleggerspubliek, dan moet het de prognoses kloppen. Heineken is daar alvast in geslaagd.

