'Er zal opnieuw veel aandacht zijn voor de bijeenkomst van de ECB. Daar staat nog geen renteverhoging op het programma, maar wel een discussie over de tapering', zegt Danny Reweghs, directeur strategie van Inside Beleggen.

Vorige week was er meer bewogenheid dan verwacht op de financiële markten. Niet voor het eerst de afgelopen maanden zorgden de notulen van de jongste vergadering van de Federal Reserve daarvoor. Daarin staat wat er allemaal gezegd en besproken werd op het rentecomité van de Amerikaanse centrale bank.

De markt schrok van de agressieve toon op de vorige Fed-meeting en van het feit dat er volop werd gesproken over de afbouw van de sinds de bankencrisis fors gezwollen balans van de Fed. Er is sprake van een afbouw in drie maanden a rato van 95 miljard dollar per maand. Dat deed vooral de techaandelen lager gaan op Wall Street en stuwde anderzijds de Amerikaanse lange rente verder de hoogte in, tot afgerond 2,60 procent voor de tweejaarsrente en tot zelfs circa 2,80 procent voor de tienjaarsrente.

Discussie binnen ECB?

In die context zal er opnieuw meer dan gemiddelde aandacht zijn voor de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) komende donderdag. Daar staat absoluut nog geen renteverhoging op het programma, laat staan een discussie over de afbouw van de balans van de ECB. Daar zal het gesprek gaan over het al dan niet versneld afbouwen van het stimulusprogramma. Het gaat dus nog steeds om het verminderen van de aankopen van obligaties of de zogenaamde tapering. Op basis van opnieuw verrassend hoge inflatiecijfers voor maart in de Europese Unie is dat zeker een discussie waard. Toch verwachten de meeste strategen en economen geen wijziging in het plan om tegen het eind van het derde kwartaal met de obligatieaankopen te stoppen. Of er dan meteen een eerste renteverhoging volgt, weten we niet. Daar is geen duidelijkheid over. De meeste economen gaan uit van een eerste renteverhoging in december.

Start Amerikaans resultatenseizoen

Halfweg de eerste maand van een nieuw kwartaal start traditioneel het resultatenseizoen in de Verenigde Staten. Al even traditioneel geven de banken het startschot met onder meer op woensdag de kwartaalresultaten van JP Morgan. Op donderdag is het onder meer aan Citigroup en Goldman Sachs. Voor Bank of America is het nog wachten tot volgende week maandag.

Voor de financiële waarden zijn de verwachtingen helemaal niet hooggespannen. Door de fors gestegen rente wordt bij de banken gemiddeld een behoorlijke winstdaling - van 20 procent en meer - verwacht tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. Voor de energiebedrijven wordt wel een spectaculaire winstsprong verwacht. We spreken over een verdubbeling of verdrievoudiging van de winst per aandeel. Het gemiddelde voor de Standard&Poor's500-index zal daar tussenin liggen. De analistenconsensus ligt op circa 5 procent winstgroei tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar. De publicatie van de kwartaalresultaten zal de komende weken ongetwijfeld weer tot positieve en negatieve verrassingen leiden en flinke koersbewegingen in gang zetten.

