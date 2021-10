'Tot nog toe stelden er zich nog geen grote problemen bij de bedrijfsresultaten. Al is de kosteninflatie wel duidelijk een ding bij een aantal ondernemingen', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Het is mogelijk dat de financiële markten al af en toe met hun gedachten bij de volgende vergadering van de Federal Reserve over de rente zullen zitten. Die vindt plaats op 2 en 3 november. Fed-voorzitter Jerome Powell wil duidelijk de start van de tapering - de afbouw van het stimulusprogramma, vandaag nog 120 miljard dollar per maand - aankondigen, maar hij heeft ook gezien dat de twee recente banenrapporten ver onder de verwachtingen bleven. Als er al een tapering wordt aangekondigd, dan zal de Amerikaanse centrale bank heel behoedzaam te werk gaan. Zo interpreteren we ook de marktevoluties van de jongste weken.

Benieuwd of dat het dominante thema van de week zal zijn.U zal deze week niet te veel met uw ogen mogen knipperen als u het allemaal wil volgen. Maandag zijn er na beurs al de cijfers van het veelgeplaagde Facebook. De socialemediaster is niet de enige techgigant die deze week inzicht geeft in de gang van zaken tijdens het afgelopen kwartaal. Op dinsdag zijn er Alphabet (Google) en Microsoft. Voor de cijfers van Amazon en Apple is het wachten tot donderdag. Maar ook klassieke bedrijven als Coca-Cola, General Electric, McDonald's, Kraft Heinz en Starbucks rapporteren deze week over de periode van juli tot september.Europa loopt traditioneel achterop, maar deze week krijgen we toch een hele resem kwartaalrapporten. We vermelden Airbus, BASF, BNP-Paribas, Novartis, Orange en TotalEnergies. Zo krijgen we ook van de Europese bedrijven een goed inzicht in de impact van de stijgende kosten op hun resultaten. Ook wie in eigen land belegt, zal zich niet vervelen. We mogen ons verwachten aan cijfermateriaal van onder meer Bone Therapeutics en Xior op dinsdag, van Cofinimmo en Melexis op woensdag en donderdag is het raak met AB InBev, argenx, Exmar, Kinepolis, Materialise, Ontex, Solvay en Telenet. Wie dan nog niet verzadigd is, krijgt op vrijdag ook het cijferwerk van onder meer Balta, Montea, Proximus en Recticel. Hopelijk overheersen de positieve verrassingen en blijven we gespaard van stevige ontgoochelingen. Dan kunnen de beurzen hun opgaande beweging doorzetten.Ons basisscenario voor Wall Street blijft dat we nog niet klaar zijn met de langetermijnbeursklim die sinds 2009 op gang is gekomen. Sterker nog: we zijn ervan overtuigd dat we vorig jaar de laatste stevige klim hebben ingezet, en dat die nog wel enige tijd te gaan heeft. De herfstcorrectie bleef binnen de perken, waarbij de eerste belangwekkende steunzone voor de S&P 500-index - de graadmeter van Wall Street, met de belangrijkste 500 beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven - op 4.200 à 4.250 punten heeft standgehouden. Het zal dus wellicht bij een milde terugval blijven.In tijden van inflatie leiden vastrentende beleggingen tot een stevig koopkrachtverlies. Alles stijgt dan in prijs, behalve de rente op spaarproducten. De stimulans om minder te sparen en meer te beleggen is nog nooit zo groot geweest als vandaag. Die trend gaat nog enige tijd aanhouden en zelfs nog sterker worden. Het is een belangrijke factor die de opwaartse beurskoersen ondersteunt.Hogere beurskoersen remmen kandidaat-beleggers niet af. Integendeel: het moedigt hen nog meer aan om de stap naar de beurs te zetten. Succes trekt immers aan. In de laatste golf is dat altijd de belangrijkste drijfkracht van de resterende beurshausse, veel meer dan bijvoorbeeld sterke bedrijfsresultaten. De aanhoudend negatieve rente zal nog meer beleggers met een groter deel van hun vermogen naar aandelen stuwen.Daarom geloven we dat het resterende potentieel van de laatste klim nog altijd de moeite loont. Typisch voor die laatste fase is wel dat het een wilde rit is. Zowel de centrale banken als de overheden zullen nog enige tijd een ondersteund beleid voeren. Ze ondersteunen de economie, maar indirect ook de klim van financiële activa zoals aandelen en vastgoed. En zolang het economisch meezit en de rentestijging binnen de perken blijft, zullen de bedrijfsresultaten goed blijven en de opgang van de beursnoteringen niet afremmen.Dat zijn stevige ingrediënten voor een fraaie beursklim. Tot nu hadden we vooropgesteld dat we een stijging van de S&P 500-index tot boven 5.000 punten verwachtten. Nu durven we eerder richting 6.000 punten te kijken, omdat de omgevingsfactoren nog altijd bijzonder gunstig zijn voor aandelen (fiscaal en monetair beleid, bedrijfsresultaten, weinig alternatieven). Naarmate we dichter bij de top komen, zullen de beurzen wel almaar volatieler worden. Er staan ons niet alleen mooie tijden te wachten op de Amerikaanse beurs, maar ook op andere aandelenmarkten zoals de Europese en die van de opkomende landen. De Europese beurzen worden nu ook ondersteund door het sterke monetaire en budgettaire beleid, en dat zorgt ook hier voor een geldstroom richting de aandelenmarkten. De beurzen van de groeimarkten leden in 2021 onder China en de lage vaccinatiegraad. Dat kan de komende jaren aanleiding geven tot een fraaie herstelbeweging.