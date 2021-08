Wie de dalende evolutie van de Amerikaanse lange rente de jongste weken en maanden in de gaten heeft gehouden, beseft dat de markt ervan uitgaat dat de inflatie over haar hoogtepunt heen is. Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Deze week zal er met aandacht worden uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer. De afgelopen maanden was het al enkele keren schrikken toen bleek dat het inflatiecijfer almaar verder opliep, en het in mei en juni zelfs met het cijfer 5 begon. Dat hebben we vele jaren niet meer gezien. Wie de dalende evolutie van de Amerikaanse lange rente de jongste weken en maanden in de gaten heeft gehouden, beseft dat de markt ervan uitgaat dat de inflatie over haar hoogtepunt heen is. Het inflatiecijfer voor juli zou lager moeten liggen. Maar economen en strategen durven niet meer te voorspellen dat het cijfer weer met een 4 zal beginnen, en dat dus de piek in de inflatie echt achter ons ligt. Ze houden het bij een haast symbolische daling van 5,4 naar 5,3 procent. Zonder energie en voeding (de kerninflatie) zou ook de daling inzetten. De inflatie zou in de rest van het jaar verder moeten terugvallen.

...

Deze week zal er met aandacht worden uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer. De afgelopen maanden was het al enkele keren schrikken toen bleek dat het inflatiecijfer almaar verder opliep, en het in mei en juni zelfs met het cijfer 5 begon. Dat hebben we vele jaren niet meer gezien. Wie de dalende evolutie van de Amerikaanse lange rente de jongste weken en maanden in de gaten heeft gehouden, beseft dat de markt ervan uitgaat dat de inflatie over haar hoogtepunt heen is. Het inflatiecijfer voor juli zou lager moeten liggen. Maar economen en strategen durven niet meer te voorspellen dat het cijfer weer met een 4 zal beginnen, en dat dus de piek in de inflatie echt achter ons ligt. Ze houden het bij een haast symbolische daling van 5,4 naar 5,3 procent. Zonder energie en voeding (de kerninflatie) zou ook de daling inzetten. De inflatie zou in de rest van het jaar verder moeten terugvallen.Het Amerikaans resultatenseizoen mag dan al zo goed als achter de rug zijn, in ons land krijgen we in de tweede helft van augustus traditioneel nog flink wat tweedekwartaal- en/of halfjaarcijfers gepresenteerd. De Belgische aandeelhouders kijken onder meer uit naar Jensen Group (dinsdag na beurstijd), Aedifica, Ageas, Ahold Delhaize en Avantium (woensdag voor beurstijd), Euronav, Sipef en Zenitel (donderdag voor beurstijd). Het meest wordt wellicht uitgekeken naar wat Ageas te vertellen heeft. En dan hebben we het niet alleen over de resultaten, maar ook over de verwachte impact van de extreme watersnood in Wallonië op de cijfers. Het is afwachten hoe de analisten en de beleggers daarop zullen reageren. Dat weten we woensdag.Het snelle herstel van China tijdens de coronapandemie legde de Chinese aandelenmarkten geen windeieren. De Chinese beurs kon in 2020 als zowat de enige belangrijke beurs in de wereld de fameuze klim van de technologiebeurs Nasdaq volgen. De Chinese beurs steeg met 34 procent op jaarbasis, terwijl de Nasdaq 38 procent hoger ging. Dit jaar, het Jaar van de Os, hangen de Chinese beursindexen evenwel helemaal aan de staart van het internationale peloton. Terwijl bijna alle belangrijke indexen sinds het begin van het jaar een fraaie winst boekten, ogen de prestaties van de Chinese aandelenmarkten minder rooskleurig. In de loop der jaren is ook bij Belgische particuliere beleggers een grote interesse ontstaan voor Chinese aandelen in het algemeen, en voor de techgiganten in het bijzonder. Op kop rijden kanjers als Alibaba Group, Tencent Holdings en Baidu. Toch besloten we begin dit jaar niet te overdrijven met de blootstelling aan Chinese aandelen in uw aandelenportefeuille.De voorbije decennia mag de Chinese overheid dan wel het kapitalisme hebben omarmd, de Communistische Partij staat boven alles en iedereen. De autoriteiten grijpen in, indien ze dat in het belang van de partij nodig achten. Zelfs als alle basisregels van goed bestuur op de beurs aan de laars gelapt dienen te worden.Zo pasten de Chinese autoriteiten eind vorig jaar, op het moment van de beursgang van fintechdochter Ant Group,brutaal de spelregels aan. De grootste IPO ooit werd daardoor ter elfde ure afgeblazen. Het bevel kwam volgens diverse bronnen van de Chinese sterke man Xi Jinping. De kritiek op de autoriteiten en de toenemende populariteit van Alibaba's stichter Jack Ma waren een doorn in het oog van de partijtop. Het was het startschot voor een bombardement aan nieuwe reguleringen, forse boetes en antitrustonderzoeken.Dat beleid, dat erop gericht is te tonen wie de echte baas is in China door de Chinese miljonairs en miljardairs op hun plaats te zetten, bereikte de jongste weken een nieuwe piek met het vleugellam maken van de taxi-app Didi,die een Amerikaanse beursgang opzette. Er was ook de beslissing om onderwijs uit te roepen tot een 'publiek goed', waardoor alle online educatieplatformen ruim de helft van hun beurswaarde verloren. Het leidde de voorbije weken tot een verkoopgolf in Chinese aandelen. Ook onze portefeuillewaarde Prosus, een onrechtstreekse belegging in Tencent, dook naar onverwachte dieptepunten onder 70 euro. Het heeft de stemming rond Chinese aandelen wel heel negatief gemaakt, getuige de korting van 35 procent van de Prosus-beurskoers tegenover de intrinsieke waarde. Veel financiële instellingen geven investeerders nu de raad hun beleggingen in China af te bouwen. We zouden niet in paniek slaan. In het geostrategische spel met de Verenigde Staten om de werelddominantie - die mede bepaald zal worden door de wedren rond het technologische meesterschap - kunnen de Chinese autoriteiten het zich in onze ogen niet permitteren om hun (tech)giganten vleugellam te maken of een beurscrash te veroorzaken. Het zal tijd vergen om het geschokte vertrouwen te herwinnen, maar we zouden nu onze posities in Chinese aandelen veeleer uitbreiden dan afbouwen. Maar we mogen nu ook weer niet overdrijven. De positie in Prosus in de voorbeeldportefeuille wordt absoluut behouden.