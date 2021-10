Deze week wordt het startschot gegeven voor de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal. In de Verenigde Staten kleuren de banken traditioneel de eerste resultatenweek.

Vorige week vrijdag volgden de financiële markten met meer dan gemiddelde aandacht de bekendmaking van het jobrapport voor september. We weten dat de Federal Reserve het stimulusprogramma - met tot nog toe 120 miljard dollar aan maandelijkse aankopen - heel graag wil afbouwen. Fed-voorzitter Jerome Powell zou de afbouw graag aankondigen op de volgende vergadering van 3 november. Dat heeft hij duidelijk gemaakt op de persconferentie na de vorige meeting van de Amerikaanse centrale bank op 22 september.Het enige wat de Fed-gouverneurs nog van mening kon doen veranderen, was een ongunstige evolutie op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Dat zit even tegen voor de Amerikaanse centrale bank. Voor de tweede keer op rij valt het banenrapport flink tegen. Tegenover een consensus van 500.000 nieuwe banen zijn er slechts 194.000 bij gekomen. Het vorige jobrapport bleef met 235.000 nieuwe banen ook al mijlenver onder de verwachtingen. Toen was de consensus 733.000. De vanzelfsprekendheid om te beginnen met de tapering is dus weg. Anderzijds blijven de energieprijzen maar oplopen. Dat houdt de inflatie op een hoog peil. Daar moet de Fed ook mee rekening houden. Kijk naar de stijging van de tienjarige rente in de Verenigde Staten richting 1,60 procent de afgelopen weken. Deze week wordt de consumentenprijsindex (CPI) bekendgemaakt, die ons zal duidelijk maken hoe groot de inflatiedruk nog is.De markten maken zich ook weer op voor de bedrijfsresultaten. Deze week wordt het startschot gegeven voor de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal. In de Verenigde Staten kleuren de banken traditioneel de eerste resultatenweek. JPMorgan Chase geeft op woensdag als eerste een inkijk in de resultaten over de periode van juli tot en met september. De dagen nadien is het onder meer aan Bank of America, Citigroup en Goldman Sachs. Europa loopt traditioneel achterop, maar deze week krijgen we toch een kwartaalupdate (omzet in het derde kwartaal) van onder meer LVMH, een Europese beurstopper. En hoe zit het met de Chinese groeivertraging in volle Evergrande-saga? Bij ons kijken we uit naar de update van Fagron.Het aandeel presteert de jongste tijd opvallend zwak. Zal het bedrijf tegenvallend nieuws aankondigen?De tijd gaat snel. Precies vijf jaar geleden verscheen Inside Beleggen voor het eerst in Trends. Een periode van zestig maanden is een mooie referentie om prestaties te vergelijken. Over die periode wist de voorbeeldportefeuille gelijke tred te houden met de MSCI World-index (uitgedrukt in euro), die nadrukkelijk wordt gedomineerd door Amerikaanse aandelen, en techgiganten als Alphabet, Apple, Amazon en Facebook in het bijzonder. We doen het ook veel beter dan de Europese referentie-index Eurostoxx50 en de Bel-20-index, die de afgelopen vijf jaar erg heeft geleden onder de sterke daling van zwaargewicht AB InBev. Om beter of zelfs opmerkelijk beter te presteren dan het marktgemiddelde is een specifieke aanpak nodig. We gaan al jaren niet alleen meer voor stockpicking (het selecteren van individuele favoriete aandelen, al dan niet in een belangrijke beursindex), maar ook voor favoriete thema's. Onze filosofie is dat beleggers zich wel indextrackers of indexfondsen zullen aanschaffen als ze louter de markt willen volgen. Maar in 2018 leidde die laatste aanpak wel tot serieuze verliezen van gemiddeld 10 procent op de Europese beurzen. Wij willen periode na periode kijken wat op dat moment de meest kansrijke thema's en aandelen zijn. De afgelopen zestig maanden is dat vaak gelukt, en soms ook mislukt, zoals de voorbije maanden met de edelmetalen en de biotech.Maar de voorbije vijf jaar heeft onze aandacht voor de Belgische biotechsector ons ook toegelaten een aandeel als Ablynx met spectaculaire winsten te verkopen. Argenx hebben we nog altijd deels in portefeuille, na regelmatige verkopen tegen een veelvoud van de gemiddelde aankoopkoers. Met één fantastisch groeiaandeel konden we zwakke prestaties ruimschoots compenseren.De voorbije maanden stelde de prestatie van de goud- en zilvermijnaandelen teleur. De coronapandemie heeft geleid tot gigantische begrotingstekorten en een sterk toegenomen schuldenpandemie wereldwijd. Daarom doen de hyperactieve centrale banken er alles aan om de reële rente (nominaal min inflatie) zo negatief mogelijk te houden. Die twee elementen hebben in het verleden de prijzen van edelmetalen ondersteund. Maar de markt ligt nog niet wakker van die schuldenberg en is er op korte termijn schijnbaar maar één focus: de verwachte start van de tapering door de Amerikaanse centrale bank. Die weegt voorlopig door. Telkens als we dat de voorbije jaren nodig vonden, zijn we met de voorbeeldportefeuille van Inside Beleggen ook deels uit de markt gestapt. Bij momenten hadden we een stevige kaspositie. Dat hielp ons om de indexen te verslaan in 2018. Dit jaar was dat nog niet aan de orde. Maar de komende jaren kan dat wel gebeuren.