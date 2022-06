Het is uitkijken of de groeivertraging doorzet. Dat drukt het beleggerssentiment. Maar een negatief sentiment schept kansen op de beurs.

Midden deze week komen voorlopige economische indicatoren voor juni uit voor de meeste geavanceerde economieën, de flash PMI's. Die zullen uitwijzen of de groeivertraging die in mei te zien was, deze maand heeft doorgezet.

Daaruit zal ook blijken of de consumenten hun uitgaven nog verder hebben verschoven van goederen richting diensten. De coronabeperkingen zijn nagenoeg overal opgeheven en mensen hebben hun initiële angst voor het virus van zich afgeschud. Hele sectoren die voordien op slot zaten, zoals het toerisme, het entertainment en de horeca, veren weer helemaal op omdat mensen er meer aan uitgeven. De expansie van de dienstensector bleek ook uit de meest recente inflatiecijfers waarin prijsverhogingen van diensten een steeds grotere rol spelen.

Dat zet een domper op de vraag naar goederen. Die had door de lockdowns een ongeziene boost gekregen, maar die is snel tanende nu bedrijven en mensen er in verhouding tot diensten minder aan uitgeven.

Dat kan een bijkomende druk zetten op de vooruitzichten voor de beursgenoteerde maakindustrie. In de autosector, de machinerie, de industriële goederen en andere meer tastbare sectoren krimpt de bedrijvigheid. De flash PMI's zullen duidelijk tonen of die trend in juni doorzet.

Nog even slechter, voor het beter wordt

De beurzen kunnen dat slechte nieuws wel missen na vorige week. Het opkrikken van de Amerikaanse beleidsrente met 75 basispunten (0,75%) - de sterkste verhoging in enkele decennia - zette stevig het mes in de aandelenkoersen.

Veel beleggers zijn vatbaar voor de denkfout dat het recente verleden een voorbode is voor de nabije toekomst. Als het gisteren regende, zal het morgen ook regenen. Als de rente gisteren fors omhoog ging, zal die morgen ook wel fors omhoog gaan. En iedereen weet, hogere rentes zetten vroeg of laat een rem op de vraag of veroorzaken zelfs een recessie.

Financiële markten worden gedreven door trends, tendensen en momentum, wat die denkfout des te vergeeflijker maakt. Maar vroeg of laat botsen die trends op fundamenten die hen de andere richting uitsturen.

De strategen van JP Morgan Asset Management deelden twee weken geleden hun marktenvisie, die ze samenvatten als: "Het wordt nog even slechter, voor het beter wordt." De bollebozen bij JPM zien in de economie wel degelijk fundamenten die een diepe langdurige recessie kunnen afhouden. Bedrijven en huishoudens staan er financieel sterk genoeg voor om een lichte economische krimp en stijging van werkloosheid op te vangen. In de Verenigde Staten hebben de meeste huishoudens zelfs een grotere spaarbuffer dan voor de coronacrisis. Bedrijven hebben ook voldoende stevige balansen om via investeringen hun aanvoerketens te verbeteren en de productiviteit te verhogen. De consumptie en de productie zullen dus nog niet meteen stilvallen.

De kans bestaat echter dat de aandelenkoersen de komende weken op sentiment nog verder zakken. Als de economie toch in een recessie glijdt, kunnen ze nog meer dan 10 procent lager gaan. Het blijft wel zo dat de koersdalingen tot hiertoe vooral het gevolg zijn van een neerwaartse herijking van waarderingen en niet van verslechterde fundamenten en winstvooruitzichten bij de bedrijven. Als dat laatste erbij zou komen, zet dat waarderingen opnieuw onder druk, waardoor de koersen nog zullen dalen.

Toppers aantrekkelijk geprijsd

Ondanks die nog kwakkele en volatiele vooruitzichten komen er steeds meer kansen bovendrijven op de aandelenmarkten. Kwaliteitsaandelen in de Inside Beleggen-portefeuille zoals adidas en ASML staan op koersniveaus die lange tijd niet zo laag zijn geweest.

Adidas noteert met een vooruitblikkende koers-winstverhouding van 16 ver onder het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar, dat meer dan 26 bedroeg. Hetzelfde geldt voor ASML. De free cash flow yields - de vrije kasstroom per aandeel gedeeld door de aandelenkoers - is voor beide respectievelijk 7 en 6 procent, meer dan het dubbele van een jaar geleden. Voor elk aandeel adidas of ASML krijg je nu dubbel zoveel vrije kasstroom in ruil als een jaar geleden.

Ook de grote techbedrijven, de sterren van de vorige beurscyclus waarvan we Microsoft in de portefeuille hebben opgepikt, noteren tegen koersen en waarderingen die stilaan weer aantrekkelijk genoemd kunnen worden. Hun koersafstraffing op de beurs staat haaks op de groeiende kasstromen die ze schijnbaar met alle gemak blijven uitspuwen.

