De 'historische' beslissing van de Federal Reserve om de Amerikaanse basisrente voor het eerst sinds mei 2000 met 50 basispunten (0,50%) op te trekken, heeft de markten welgeteld één sessie kunnen kalmeren.

De financiële markten komen maar niet tot rust. De 'historische' beslissing van de Federal Reserve om de Amerikaanse basisrente voor het eerst sinds mei 2000 met 50 basispunten (0,50%) op te trekken, heeft de markten welgeteld één sessie kunnen kalmeren. Daarna doken de beurzen verder naar beneden. Want de markten blijven bang voor zowel een recessie als een galopperende inflatie. Stagflatie is haast een uitgangspunt geworden van analisten en beleggers.

Zelfs de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Christine Lagarde, kan er niet meer omheen. Ook de ECB moet weldra mee in het bad, en dus een eerste renteverhoging doorvoeren. Het tijdelijke fenomeen inflatie krijgt ook in de ogen van Lagarde een permanent karakter. Alleen nog even de Franse parlementsverkiezingen laten passeren.

De financiële markten zijn vooral zenuwachtig geworden, toen boven op de oorlog in Oekraïne, waarvan ze intussen weten dat die nog wel enige tijd kan duren, de lockdowns in China kwamen. Beide fenomenen versterken elkaar, en dus ook de angst voor een ernstige groeivertraging van de wereldeconomie, gekoppeld aan een blijvend torenhoge inflatie. Het conflict in Oekraïne houdt de energie- en de voedselprijzen hoog, waardoor de consumenten besparen, en door de lockdowns in China dreigen de problemen in de aanvoerketen nog te vergroten. Bovendien leidt dat tot een krimp van de Chinese economie. Maandagochtend bleek dat de kleinhandelsverkopen in de tweede grootste economie ter wereld in april met 11,1 procent waren teruggevallen, dubbel zoveel als verwacht. Geen ideale start van de week op de financiële markten.

Onstabiele stablecoins

Anders dan voorgesteld, en geloofd door een selectief publiek, blijken de cryptomunten niet bestand tegen een storm op de financiële markten, zoals we die de voorbije maanden hebben meegemaakt. Nu de beleggers angstig zijn, willen ze minder risico nemen en stappen ze ook massaal uit de risicovolle cryptomunten. Die beleefden een horrorweek, nadat de enige stabiel gewaande factor in die wereld, de zogenoemde stablecoins, ook begon te schuiven.

Vooral de duik van de TerraUSD, die in theorie altijd kon worden geruild tegen de dollar in een verhouding van 0,30 dollar per TerraUSD, veroorzaakte een golf van paniek. De TerraUSD was niet echt gedekt door dollars, en de eigenaars van de TerraUSD moesten zelf cryptomunten verkopen, om hun eigen munt te ondersteunen. Op die manier duwden ze alles verder naar beneden. Het bracht zelfs de opperstablecoin tether aan het wankelen. Niemand weet nog of die stablecoin voldoende gedekt is door dollars, en zodoende waardevast kan blijven. Stablecoins zijn essentieel voor cryptobeleggers. Ze moeten snel en efficiënt beleggen mogelijk maken, omdat cryptobeleggers hun cash veilig kunnen parkeren in die stablecoins. Niet dus, of toch niet meer.

Het deed ook de bitcoin onder 30.000 dollar duiken. De bekendste onder de cryptomunten was vorig jaar nog naar een piek rond 70.000 dollar geklommen, toen bleek dat ook bekende, grote investeerders zoals Elon Musk een deel of deeltje van hun vermogen in de bitcoin hadden geïnvesteerd. Een speculatieve diversificatie blijkt nu overduidelijk. We hebben altijd aangegeven dat cryptomunten omschrijven als het digitale goud wel heel voorbarig en misleidend was. De huidige crisis toont aan dat de cryptowereld op wankele grondvesten (stablecoins) is gebouwd. Dat hoeft niet automatisch te betekenen dat over en uit is, maar wie ongelukken in de beleggingsportefeuille wil vermijden, besteedt beter maximaal 1 of 2 procent aan cryptomunten. Wie nu de knipperlichten niet heeft gezien, vraagt om miserie in de toekomst.

Saaie maar oerdegelijke holdings

Cryptobeleggers hebben de voorbije tijd heel meewarig gedaan over investeerders die zich bezighielden met beleggen in holdings als Ackermans&van Haaren en Gimv. Zo saai, zo ouderwets, "echte bompa- en bomma-beleggingen" was steevast het oordeel. Na de cryptocrash van de afgelopen week zullen ze misschien van mening veranderen, ook in die oerdegelijke basiswaarden beleggen, en uitkijken naar de cijfers die donderdag worden bekendgemaakt.

