'In het vierde kwartaal van 2021 is de groei in de twee grootste economie ter wereld teruggevallen tot een 'on-Chinese' 4 procent', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Vorige week bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten in december was opgelopen tot 7 procent. Dat is wat minder dan de 7,2 procent die economen en strategen hadden gevreesd, maar wel het hoogste cijfer sinds 1982. Prijsstijgingen in de grootste economie van de wereld bezorgen de beleggers meer en meer kopzorgen.

Ook de tweede grootste economie ter wereld, de Chinese, is niet vrij van zorgen. Daar is minder te doen om inflatie, maar des te meer over de economische groei. In het vierde kwartaal van 2021 is die teruggevallen tot een 'on-Chinese' 4 procent. Economen hadden zelfs rekening gehouden met een groeicijfer dat met een 3 zou beginnen. China is in de greep van een vastgoedcrisis na de uitbarsting van het Evergrande-debacle. De Chinese autoriteiten moeten natuurlijk in eigen boezem kijken. Jarenlang hebben ze de Chinese groei te zwaar laten leunen op de vastgoedsector. Elke groeivertraging werd deels opgelost door nieuwe vastgoed- en infrastructuurprojecten aan te gaan. De voorbije jaren doken er almaar meer 'spooksteden' op, steden met alle infrastructuur, inclusief appartementsblokken, maar geen bewoners.

Daarnaast blijft China een nultolerantiebeleid voeren ten aanzien van het coronavirus. Er volgt een onmiddellijke, lokale lockdown bij de minste uitbraak. Zeker nu China begin februari de Olympische Winterspelen mag verwelkomen, wil het dat doen met een zo virusvrij mogelijk land. Maar die zwaar belemmerende maatregelen kosten economische groei. Zeker met de zeer besmettelijke omikronvariant.

Het nieuws van het lage groeicijfer was nog niet verschenen op de schermen of de Chinese centrale bank kondigde een renteverlaging aan. De basisrente gaat van 2,95 naar 2,85 procent. Het is de eerste renteverlaging in zowat twee jaar tijd.

Start Europees resultatenseizoen

De reactie van Wall Street op de traditionele opening door de banken van het Amerikaanse resultatenseizoen was erg gemengd. Dinsdag 18 januari voegt Goldman Sachs zich nog toe aan het lijstje van financiële aandelen. Woensdag 19 januari gaan heel wat beleggersharten in Europa wat sneller gaan slaan. Voor de start van de beurshandel krijgen we het cijfermateriaal van ASML Holding. Dat is meer en meer te beschouwen als de officieuze start van het Europese resultatenseizoen. De halfgeleiderindustrie staat de voorbije maanden nog meer dan voorheen in het centrum van de belangstelling. Het chiptekort is een van de grootste bekommernissen van heel wat industrieën. Vorige week kwam de Aziatische chipmastodont Taiwan Semiconductor (TSMC) al met meevallende cijfers. ASML gaf een prognose van een omzet in de vork van 4,9 tot 5,2 miljard euro voor het laatste kwartaal van 2021. In de zenuwachtigere beursomgeving van de jongste dagen en weken kan de Europese technologielieveling het best minstens aan de verwachtingen voldoen. Anders dreigt het Europese resultatenseizoen op een valse noot van start te gaan.

Op Wall Street is het uitkijken naar de cijfers van de eerste onder de techgiganten, Netflix. De koers is al maanden niet meer op dreef. De streaminggigant moet nu toch weleens met positieve resultaten kunnen verrassen.

