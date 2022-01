'De schrik van beleggers voor de nakende periode van renteverhogingen heeft gezorgd voor een zwakke beursmaand januari, veel meer dan dat we nog dalende beursindexen moeten verwachten op het moment van de renteverhogingen.' Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

Na de meeting van de Amerikaanse centrale bank op 25 en 26 januari hoorden en lazen we dat de Federal Reserve 'agressief', 'assertief' en 'vastberaden' was. Dat zijn analisten, economen en investeerders duidelijk niet meer gewoon. De markten zijn gewend dat de centrale bankiers de beleggers ter wille zijn met een uiterst soepel monetair beleid. Dat kan volgens Fed-voorzitter Jerome Powell niet meer. Weg met het stimulusprogramma en daarna weg met de nulrente.

Powell kondigde aan dat de Fed van plan is op de volgende meeting van 16 maart een eerste renteverhoging aan te kondigen. Nog niet zo lang geleden verkondigde diezelfde Powell dat de Fed niet voor eind 2023 voor het eerst de rente zou verhogen. In een goed halfjaar moet de Fed-voorzitter de eerste renteverhoging met 21 maanden vervroegen. In 2021 kwam er een gamechanger met inflatie. Alleen had Powell dat lange tijd niet door. Hij bleef maandenlang beweren dat de inflatie 'tijdelijk' was. Nu is hij 'vastberaden' om ze te beteugelen. Voortschrijdend inzicht.

S&P500 stijgt bij renteverhogingen

Inflatie maakt een voorspelbaar monetair beleid veel moeilijker. We mogen aannemen dat de huidige inschatting een hoge foutenmarge inhoudt. Dat is al een eerste reden om niet zo bang te zijn van renteverhogingen. Er is meer kans dat het meevalt dan dat het tegenvalt. Er is ook nog een andere reden waarom de financiële markten wellicht ten onrechte zo zenuwachtig zijn. We kregen een bijzonder verhelderende grafiek onder ogen van JP Morgan over de voorbije vier decennia. In de voorbije bijna veertig jaar waren er zes opwaartse rentecycli. Gemiddeld presteerde de S&P500 tussen de eerste en de laatste renteverhoging een stijging van 13,6 procent. Financiële markten anticiperen, en op het moment dat de verwachting realiteit wordt, zit dat feit allang in de koersen verrekend. Het kwaad is dan al geschied. Momenteel herhaalt die geschiedenis zich. De schrik van beleggers voor de nakende periode van renteverhogingen heeft gezorgd voor een zwakke beursmaand januari, veel meer dan dat we nog dalende beursindexen moeten verwachten op het moment van de renteverhogingen.

Volop in het resultatenseizoen

Aanstaande donderdag is het aan de Europese Centrale Bank om mogelijk hernieuwde inzichten te verlenen over het rentebeleid. Tot nog toe is de ECB niet van plan om in het spoor te treden van de grote Amerikaanse collega en dit jaar al de basisrente op te trekken. Maar de markt begint wel al rekening te houden met renteverhogingen dit jaar. Al verwachten economen nog niet dat de ECB deze week een bocht zal nemen.

Na Apple en Microsoft vorige week is het deze week aan de andere techgiganten Alphabet (dinsdag), Meta Platforms (woensdag, voorheen Facebook) en Amazon (op donderdag) om het Amerikaans resultatenseizoen mee te helpen redden en de val van de technologiebeurs Nasdaq te stoppen. Of lukt dat deze keer niet en blijft de techmalaise nog even duren?

Na de meeting van de Amerikaanse centrale bank op 25 en 26 januari hoorden en lazen we dat de Federal Reserve 'agressief', 'assertief' en 'vastberaden' was. Dat zijn analisten, economen en investeerders duidelijk niet meer gewoon. De markten zijn gewend dat de centrale bankiers de beleggers ter wille zijn met een uiterst soepel monetair beleid. Dat kan volgens Fed-voorzitter Jerome Powell niet meer. Weg met het stimulusprogramma en daarna weg met de nulrente.Powell kondigde aan dat de Fed van plan is op de volgende meeting van 16 maart een eerste renteverhoging aan te kondigen. Nog niet zo lang geleden verkondigde diezelfde Powell dat de Fed niet voor eind 2023 voor het eerst de rente zou verhogen. In een goed halfjaar moet de Fed-voorzitter de eerste renteverhoging met 21 maanden vervroegen. In 2021 kwam er een gamechanger met inflatie. Alleen had Powell dat lange tijd niet door. Hij bleef maandenlang beweren dat de inflatie 'tijdelijk' was. Nu is hij 'vastberaden' om ze te beteugelen. Voortschrijdend inzicht.Inflatie maakt een voorspelbaar monetair beleid veel moeilijker. We mogen aannemen dat de huidige inschatting een hoge foutenmarge inhoudt. Dat is al een eerste reden om niet zo bang te zijn van renteverhogingen. Er is meer kans dat het meevalt dan dat het tegenvalt. Er is ook nog een andere reden waarom de financiële markten wellicht ten onrechte zo zenuwachtig zijn. We kregen een bijzonder verhelderende grafiek onder ogen van JP Morgan over de voorbije vier decennia. In de voorbije bijna veertig jaar waren er zes opwaartse rentecycli. Gemiddeld presteerde de S&P500 tussen de eerste en de laatste renteverhoging een stijging van 13,6 procent. Financiële markten anticiperen, en op het moment dat de verwachting realiteit wordt, zit dat feit allang in de koersen verrekend. Het kwaad is dan al geschied. Momenteel herhaalt die geschiedenis zich. De schrik van beleggers voor de nakende periode van renteverhogingen heeft gezorgd voor een zwakke beursmaand januari, veel meer dan dat we nog dalende beursindexen moeten verwachten op het moment van de renteverhogingen. Aanstaande donderdag is het aan de Europese Centrale Bank om mogelijk hernieuwde inzichten te verlenen over het rentebeleid. Tot nog toe is de ECB niet van plan om in het spoor te treden van de grote Amerikaanse collega en dit jaar al de basisrente op te trekken. Maar de markt begint wel al rekening te houden met renteverhogingen dit jaar. Al verwachten economen nog niet dat de ECB deze week een bocht zal nemen.Na Apple en Microsoft vorige week is het deze week aan de andere techgiganten Alphabet (dinsdag), Meta Platforms (woensdag, voorheen Facebook) en Amazon (op donderdag) om het Amerikaans resultatenseizoen mee te helpen redden en de val van de technologiebeurs Nasdaq te stoppen. Of lukt dat deze keer niet en blijft de techmalaise nog even duren?