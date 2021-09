'We zijn benieuwd of vrijdag wordt bevestigd dat de stijging van het algemene prijzenpeil op of al wat voorbij haar piek is. Enkele indicatoren wijzen in die richting.' Dat zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

We weten sinds de toespraak in Jackson Hole, de jaarlijkse ontmoetingsplaats van centrale bankiers aan het eind van de zomer, van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Jerome Powell dat de Federal Reserve in essentie naar twee zaken kijkt om te beginnen met de afbouw van het stimulusprogramma: de inflatie en de arbeidsmarkt. Voor het rapport over de arbeidsmarkt is het nog wachten tot 8 oktober. Na een erg tegenvallend jobrapport voor augustus (235.000 nieuwe jobs versus 733.000 verwacht) kon de Fed op de vergadering van 22 september nog niet beslissen om al te starten met de tapering. Als de jobcreatie voor september meevalt, lijkt ons op 3 november de aankondiging van de tapering haast een feit. Valt het rapport opnieuw tegen, dan kan dat opnieuw twijfel zaaien in de hoofden van de Fed-gouverneurs.Maar dat is voor volgende week. Deze week krijgen we op vrijdag het inflatiecijfer voor augustus volgens de Fed-maatstaf. We zijn benieuwd of wordt bevestigd dat de stijging van het algemene prijzenpeil op of al wat voorbij haar piek is. Enkele indicatoren wijzen in die richting. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in de eurozone is inflatie een thema geworden. Op dezelfde dag krijgen we voor de eurozone het inflatiecijfer voor september. Dat zal mee bepalen hoe de Europese Centrale Bank (ECB) de komende tijd met het opkoopprogramma van obligaties zal omgaan.De Amerikaanse financiële markten zullen deze week ook nog een keer hun ogen richten op Washington. De covid-19-pandemie heeft overal in de wereld, maar ook in de VS, tot een enorm gat in de begroting geleid en de overheidsschuld fors doen oplopen. Het verhaal van het schuldenplafond is dus weer helemaal terug van weggeweest en de verdeeldheid tussen de Democraten en de Republikeinen in het Capitool komt weer aan de oppervlakte. Een 'shutdown' van de overheid in het begin van oktober is niet uitgesloten. Of komt er toch nog net voor de deadline een akkoord uit de bus over de verhoging van het schuldenplafond? De spaarder betaalt in 2021 nog veel meer het gelag dan de voorgaande jaren. Anders dan voordien is er nu wel inflatie. Gemiddeld bedraagt die in Europa 3 procent en in de Verenigde Staten zelfs 5 procent. Maar de rente op vastrentende beleggingen, en op spaarboekjes in het bijzonder, gaat niet mee naar boven. Het verlies aan koopkracht, dat ongeveer 15 procent bedroeg sinds de bankencrisis, loopt dus nog verder op. Dat leidt ertoe dat steeds meer liquiditeiten op zoek zijn naar een alternatieve investering. Bij ons kijken beleggers dan in de eerste plaats naar vastgoed. De Belgische vastgoedmarkt is al zowat vier decennia erg robuust. Bijna niemand kan zich nog fors dalende vastgoedprijzen in ons land herinneren, en dus vinden de talloze nieuwbouwprojecten vlotjes kopers en gaan de prijzen almaar verder omhoog.Een ander alternatief zijn aandelen, aandelenfondsen en aandelentrackers. De beurzen zitten in een sterke periode en dat trekt natuurlijk aan. Een rendement van 20 tot 30 procent halen in twaalf tot achttien maanden is erg aanlokkelijk. Maar dat roept ook een pertinente vraag op: is het inmiddels niet te laat om nog in te stappen? We willen allemaal graag tegen bodemkoersen kopen, maar zodra de aandelenkoersen dalen, durven we niet meer. Het zijn witte raven die durven te kopen op de ideale momenten, zeker als ze beginnende beleggers zijn.Maar dat hoeft geen groot probleem te zijn. De slechte momenten, vlak voor een beurscrash, zijn uitzonderlijk en komen maar om de zoveel jaren voor. De goede momenten om te beleggen in aandelen zijn veruit het talrijkst in aantal. Zoals we in ons nieuwe boek Haal alles uit uw beleggingen schrijven, moet u beleggen wel zien als het lopen van een marathon, niet als het trekken van een sprintje.Als u vandaag 20.000 euro ter beschikking zou hebben, zouden we dat bedrag nooit in één keer beleggen. Want dan wordt de timing cruciaal. Beleg eerst een kwart van dat bedrag en bouw uw aandelenportefeuille daarna geleidelijk uit. Een simpel, maar op termijn rendabel systeem is op een vast tijdstip (bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal) een vast bedrag (bijvoorbeeld 1000 euro) te beleggen. Zo koopt u automatisch meer aandelen als de beurzen laag staan en minder aandelen als de indexen hoog staan.Het is een van de eenvoudige tips in het boek om meer rendement te halen uit uw aandelenbeleggingen. Want we zijn van nature geneigd steeds meer aandelen te kopen als de beursindexen alsmaar stijgen - dat is onze inhalige kant - en durven niet te investeren - onze angstige kant - als het er woelig aan toegaat op de aandelenmarkten. Met een vast ritme schakelen we onze emoties uit en beleggen we op automatische piloot. Dat komt ons rendement op lange termijn alleen maar ten goede.