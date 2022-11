De olieprijs is maandagochtend naar het laagste peil sinds 10 januari gezakt, na berichten over de hachelijke situatie van de Chinese economie. De economen van Deutsche Bank verwachten dat de Verenigde Staten tegen het midden van 2023 in een recessie belanden, terwijl de economische crisis in Europa steeds meer vorm krijgt.

Het is van begin januari geleden dat de prijs van een vat Brent-olie uit de Noordzee nog onder 81 dollar zakte. Het is maar één symptoom van de malaise waar de wereldeconomie in beland is. In januari was Rusland Oekraïne nog niet binnengevallen en was Europa nog niet afgesloten van Russische olie. Het is dit keer niet het aanbod, maar de vraag die sputtert. China speelt daar als tweede grootste economie ter wereld een belangrijke rol in.

China worstelt met een recordaantal covidbesmettingen, die gecounterd worden met lockdowns en andere maatregelen die fabrieken en havens platleggen. Op 11 november heeft China dan wel een versoepeling van de regels voorgesteld, maar de regels blijven desondanks zowat de strengste ter wereld. De Chinezen zijn zich daar ook meer en meer bewust van, met meer en meer protesten als gevolg.

"China is nog maar in het prille begin van een transitie naar een maatschappij waar covid endemisch is. Het percentage ouderen dat met boosters gevaccineerd is, moet nog stevig opgekrikt worden van de huidige 66 procent. Het pad naar de heropening zal niet in één rechte lijn gaan, zoals dat ook in andere economieën ter wereld niet het geval was", waarschuwen David Folkerts-Landau en Peter Hooper, economen van Deutsche Bank. Heropeningen en sluitingen zullen elkaar opvolgen, in functie van de bezetting van de ziekenhuizen.

Folkerts-Landau en Hooper verwachten dat de groei van de Chinese economie tot mei 2023 zal slabakken als gevolg van het covidbeleid. Daarna verwachten ze een sterk herstel van de groei. Voor heel 2023 verwachten ze 4,6 procent Chinese groei en voor 2024 opnieuw 6,5 procent. Daarmee sputtert de motor van de wereldeconomie en staat de vraag naar olie en andere grondstoffen van 's werelds grootste afnemer nog minstens twee kwartalen op een lager pitje. De economen van Deutsche Bank verwachten een halvering van het herstel van de wereldwijde vraag naar olie in 2023 (+ 1 miljoen vaten per dag) tegenover 2022 (+2 miljoen vaten per dag). "Dit is consistent met een olieprijs van 80 dollar per vat."

Bovendien lopen de problemen in China over naar andere economieën. Zo brengen covidbesmettingen, lockdowns en protesten in iPhone City, zoals de fabriek van het Taiwanese Foxconn in Zhengzhou wordt genoemd, Apple in de problemen. Er wordt nu al op gerekend dat er dit jaar 6 miljoen minder iPhone Pro-toestellen van de band zullen rollen dan gepland. Het is maar een van de vele bedrijven die met problemen in de productieketen geconfronteerd worden door de perikelen in China, dat zich lange tijd als de fabriek van de wereld profileerde.

Inflatie op kop

De Europese en Amerikaanse economieën worstelen met hun eigen problemen, met inflatie op kop. Zowel de Europese als de Amerikaanse centrale bank is vastbesloten de inflatie onder controle te krijgen en ze zullen daar volgens Deutsche Bank ook in slagen. "Het terugdringen van de inflatie ging in de industrielanden sinds de jaren zestig steevast gepaard met een stijgende werkloosheid", waarschuwen de economen van Deutsche Bank. "Als de inflatietrend met 2 procentpunten of meer daalde, dan ging dat telkens hand in hand met een stijging van de werkloosheid met minstens 2 procentpunten en minstens een gematigde recessie. De inflatie ligt in de Verenigde Staten en Europa 4 procentpunten boven de gewenste niveaus."

Deutsche Bank verwacht het komende jaar een daling van de output met 1 procent in Europa en 2 procent in de VS. De wereldeconomie zal nog amper 2 procent groeien. "Wij zien de belangrijke beurzen nog een keer 25 procent zakken van de huidige niveaus als de Amerikaanse recessie toeslaat", zeggen David Folkerts-Landau en Peter Hooper. Maar er is ook goed nieuws, want tegen het einde van 2023 zouden de beurzen er weer bovenop zijn, tenminste als de economische crisis slechts enkele kwartalen aanhoudt. Die korte pijn is nodig, volgens de economen, om vanaf 2024 weer een duurzaam pad van economische groei te kunnen bewandelen.

