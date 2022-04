'De bewegingen op de financiële markten zullen in de paasvakantie vooral gedreven zijn door de ontwikkelingen aan het Oekraïense front of aan de onderhandelingstafel', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen

Het begin van de paasvakantie valt dit jaar ongeveer samen met het einde van het eerste kwartaal. De meeste beleggers zullen blij zijn dat het achter de rug is, want het was absoluut geen voltreffer. Het begon met de centrale bankiers die meer en meer in de gaten kregen dat de inflatie dan toch geen tijdelijke opstoot van enkele maanden was. Hun taalgebruik werd agressiever en minder meegaand dan beleggers het voorbije decennium gewoon waren. Vooral de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, moest een serieuze bocht maken sinds het najaar van vorig jaar. Beleggers kregen in de gaten dat dit jaar een opwaartse rentecyclus zou beginnen.

Daar kwam de invasie van Rusland in Oekraïne bovenop. Die diepte de verliezen op de financiële markten nog verder uit. Meerdere beursindexen stonden eind februari en begin maart 15 tot 20 procent in het rood. Het besef dat centrale banken door het gewapend conflict in Oost-Europa mogelijk minder fors dan voorzien met renteverhogingen zullen uitpakken, deed de aandelenmarkten in maart deels herstellen, maar onvoldoende om de indexen weer op het niveau van begin dit jaar te zetten. De verliezen werden wel ruim gehalveerd. Gelukkig hadden we dat zien aankomen. Wie tijdig had ingegrepen en een ruime kaspositie had opgebouwd, heeft eind februari en begin maart tegen dumpingprijzen aandelen kunnen kopen.

Rustiger vaarwater

Als, zoals we vermoeden, de bodem achter ons ligt en de opwaartse beurstendens hernomen is, dan kon in het eerste kwartaal al het verschil gemaakt worden voor 2022. Al twijfelen nog veel economen, strategen en beleggers en handelen ze voorzichtig. Zoveel scepsis over het beursherstel van de voorbije weken is geen slecht teken. Vanuit het standpunt van de beleggingspsychologie vergroot dat de kans dat de bodem wel degelijk al is bereikt.

We willen te hoge verwachtingen voor het tweede kwartaal al bij voorbaat temperen. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat dit jaar een '2020 bis' wordt. Centrale banken en overheden ondersteunden toen voluit de economie en financiële markten bij het begin van de covid-19-pandemie. Er is een torenhoge inflatie uit voortgekomen, zodat de kaarten nu minder gunstig liggen. De Amerikaanse centrale bank kan niet anders dan de rente gefaseerd te verhogen, terwijl de overheden na de begrotingskrater door de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis, niet nog eens alle registers kunnen optrekken. Het moeten teruggeven van de extra inkomsten uit btw en accijnzen op energie is al een serieuze tegenvaller voor de begrotingen.

De oorlog in Oekraïne lijkt muurvast te zitten en de centrale banken zullen hun monetair beleid op elke vergadering moeten wikken en wegen. Ze kunnen de markten dus weinig gidsen. In die context verwachten we een rustiger, saaier tweede kwartaal. Stilte na de storm. Het kan zelfs best zijn dat de beurzen aan het eind van het tweede kwartaal in de buurt van het niveau van het einde van het eerste kwartaal staan.

Tussenperiode

Het begin van de paasvakantie valt dit jaar ook samen met een kalme periode voor de bedrijfsresultaten. We hebben van bijna alle bedrijven een zicht gekregen op de jaarcijfers 2021. Voor de cijfers over het eerste kwartaal van 2022 is het nog wachten tot na de paasvakantie, op de eerste plaats die van de Amerikaanse ondernemingen. Ook op de volgende belangrijke vergadering van de Amerikaanse centrale bank is het nog zowat een maand wachten. De bewegingen op de financiële markten zullen in de paasvakantie vooral gedreven zijn door de ontwikkelingen aan het front of aan de onderhandelingstafel over de oorlog in Oekraïne.

