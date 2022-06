'De beursgang van DEME is een versterking van de Brusselse beurstabellen', zegt Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen.

De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde enkele weken geleden in Amsterdam aan een "historische" beslissing te zullen nemen op de volgende meeting op 21 juli. Dan zal de ECB voor het eerst in meer dan tien jaar de basisrente verhogen. Zachtjes aan wel, met 25 basispunten (0,25%). Tegelijkertijd wordt het aankoopprogramma van obligaties stopgezet en komt een einde aan de zogenoemde quantitative easing of QE. De tapering zal dan ook afgerond zijn. De ECB beloofde ook dat er in september nog een renteverhoging komt, wellicht met 50 basispunten (0,50%) als de inflatie een kopzorg blijft.

De ECB ligt nog mijlenver achter op de Federal Reserve, die niet alleen al drie renteverhogingen heeft doorgevoerd sinds maart, maar ook in de overtreffende trap ging. De Amerikaanse centrale bank is begonnen met 25 basispunten, heeft dat begin mei opgetrokken naar 50 basispunten en onlangs ging ze in overdrive met 75 basispunten (0,75%), de grootste verhoging sinds 1994.

Nieuwe inflatiepiek?

Christine Lagarde en de andere verantwoordelijken van de ECB zullen met enige spanning uitkijken naar het inflatiecijfer voor de eurozone, dat aanstaande vrijdag kenbaar wordt gemaakt. In mei kwam de stijging van het algemene prijzenpeil uit op 8,1 procent. De verwachting is dat het inflatiecijfer voor juni hoger zal gaan, met een gemiddelde schatting van economen van 8,3 procent. Dat ligt in lijn met de cijfers in de Verenigde Staten. Vooral de stijging van benzine en diesel zal een rol spelen. Die klim hebben de Europese regeringsleiders natuurlijk zelf aangewakkerd door een olieboycot tegen Rusland af te kondigen.

In die zin kan het ECB-rentebeleid tot nader order alleen maar gericht zijn op renteverhogingen. Maar we herhalen dat we de ECB-besluitvorming nog niet als hawkish (havik; agressief) kunnen bestempelen. De verantwoordelijken zijn gewoon veel te laat in actie geschoten tegen de inflatie.

DEME: furieuze start of eentje in mineur?

Het gebeurt veel te weinig, maar aanstaande donderdag (30 juni) is er nog eens een evenement om naar uit te kijken op Euronext Brussel. Een zuivere beursintroductie kunnen we het niet noemen, want de baggeraar en specialist in offshore windenergie DEME noteert eigenlijk al heel lang op de beurs. Maar dan wel onder het vehikel CFE. Daar komt donderdag een einde aan. DEME krijgt een aparte notering. De huidige aandeelhouders van CFE krijgen er per aandeel een extra aandeel DEME bij. Er is een akkoord met de fiscus dat dit een operatie zonder fiscale gevolgen wordt.

De bedoeling van de hoofdaandeelhouder Ackermans & van Haaren (AvH) is de baggergrootheid meer te laten schijnen en de waarde op te krikken. Toevallig werkt de grootste beursgenoteerde concurrent Boskalis aan het omgekeerde proces: de referentieaandeelhouder HAL haalt Boskalis van Euronext Amsterdam. Wie in de sector geïnteresseerd blijft, kan dus de overstap maken naar DEME. Dat is een eerste argument om te veronderstellen dat DEME als aparte entiteit een succesverhaal op de beurs kan worden. Daarnaast lijkt het beursklimaat net op tijd te verbeteren om een positieve start te faciliteren. Tot slot zijn er de gunstige vooruitzichten op langere termijn voor de groep. Dit jaar wordt wat moeilijker. De koers van CFE kreeg midden mei nog een serieuze opdoffer toen er in de tradingupdate over het eerste kwartaal een winstwaarschuwing voor 2022 vervat zat voor DEME. Onder meer door de kosteninflatie zou de winst dit jaar lager uitkomen dan vorig jaar.

De toekomst voor het CFE-aandeel wordt niet zo rooskleurig ingeschat. De bouwactiviteiten wordt niet als erg sexy ervaren en het aandeel zal in de meeste portefeuilles een kleine positie worden. Te klein wellicht voor een aantal om de positie aan te houden. We zijn benieuwd hoe hard het donderdag zal gaan op het beursbord en of DEME zich de komende maanden en jaren kan ontpoppen als beursster van Euronext Brussel. We zien er een versterking in van de Brusselse beurstabellen.

