Economische signalen gaan alle kanten uit, waardoor de centrale banken nog altijd niet weten waar ze aan toe zijn. Ook voor de beleggers is het dus moeilijk te weten waarop of waaraan.

Vorige week kwamen drie voorname centrale banken, de Amerikaanse, de Europese en de Britse, met verrassend strenge boodschappen. Alle drie verhoogden ze hun rentes minder fel dan de afgelopen keren, maar in hun boodschap waren ze onverwacht alarmerend over hoeveel ze de rente nog zullen optrekken, en over hoe het volgens hen met de inflatie gesteld is. Hun opmerkingen waren voldoende om de rally op de aandelenmarkten, die midden oktober begon, een halt toe te roepen.

Daarmee is die rally met zekerheid 'tussentijds' te noemen. Hij zal niet het begin van een structureel herstel inluiden. Zulke tussentijdse opstoten zijn perfect normaal in baissemarkten, zoals de tabel van de vermogensbeheerder Schroders laat zien. De beleggers maken steeds dezelfde denkfout er het begin van een nieuwe structurele haussemarkt in te zien.

Bron: Schroders

Dat overmatige optimisme geldt ook in het algemeen voor analistenverwachtingen, blijkt uit de cijfers van Factset (zie grafiek hieronder). Aan het begin van elk jaar verzamelt het de koersdoelverwachting van de analisten voor de Amerikaanse sterindex S&P 500. Het valt op dat die verwachtingen er het verst naast zitten in turbulente jaren, zoals afgelopen jaar, maar ook 2018.

Voor eind volgend jaar verwachten de analisten dat de Amerikaanse sterindex 13 procent hoger staat dan nu. Hoever ze ernaast zullen zitten, hangt af van hoe onzeker 2023 wordt.

Bron: Factset

Het blijft voor beleggers dezer dagen aartsmoeilijk om het overzicht te houden over alle bewegende doelen die het koersverloop van de aandelenmarkten de komende maanden zullen bepalen. We sommen de belangrijkste op.

Er is de ontwikkeling van de inflatie. Die vertoont zowel in de VS als in Europa de eerste tekenen van een afkoeling, maar belangrijker is nog hoe snel de centraal bankiers het gevoel zullen krijgen de prijsstijgingen volledig onder controle te hebben. Gezien hun commentaren van vorige week, zijn we nog lang niet op dat punt gekomen. Sowieso zullen de centrale banken niet snel de rente opnieuw verlagen. Bijgevolg zullen de aandelenmarkten niet meteen nieuwe hoogtes opzoeken. De koersen zullen ongetwijfeld een zucht van opluchting slaken wanneer de Fed en consorten hun renteverhogingen staken, maar dat betekent nog niet dat we een duurzaam koersherstel krijgen.

Enkel een zware economische recessie zal hen ertoe aanzetten de rente te verlagen. Door de duik die de aankoopmanagersindexen (PMI's) de jongste maanden wereldwijd hebben genomen, leek het erop dat zo'n recessie er zou komen, maar de jongste cijfers zijn beter. Ook de PMI's lijden aan tussentijdse rally's, waardoor het nog niet duidelijk is of er een harde of zachte recessie aankomt in de geavanceerde economieën.

Dat zal ook deels afhangen van die andere grote economische onzekerheid: China. Als het land zijn zerocovidbeleid kan loslaten en weer een beetje zijn oude rol van motor van de wereldeconomie kan opnemen, dan zal dat eveneens de economische vertraging van de rest van de wereld verzachten.

