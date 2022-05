Vorige week was het Fed-week. Deze week is het inflatieweek, met nieuwe cijfers uit de Verenigde Staten en Duitsland. Het is uitkijken naar de inflatiepiek, die hopelijk een bodem onder de koersdalingen van de afgelopen weken legt.

Vorige week vond de monetaire hoogmis plaats met de Fed-meeting waarop de financiële markten al weken anticipeerden, met alle onzekerheid en volatiliteit die daarmee gepaard gaan. Het resultaat kwam overeen met de marktconsensus die zich in de weken voordien tot algemene verwachting had gestold: een renteverhoging met 0,5 procent en het begin van de afbouw van de obligaties op de Fed-balans.

De aandelenmarkten wisten het even niet goed. Eerst waren ze gerustgesteld: 'Gelukkig maar 0,5 en geen 0,75 procent zoals sommigen hadden gezegd.' Pas de dag daarna drong de werkelijke impact door en werden er massaal verkooporders geplaatst. De Nasdaq kende één van zijn scherpste dalingen in een dag van de afgelopen jaren.

Belangrijke inflatie

Deze week staan er enkele economische indicatoren op de rol waar de Fed haar beleid op stut. De belangrijkste is het Amerikaanse inflatiecijfer voor april dat woensdag wordt bekendgemaakt. Het is afwachten of het de steile stijging van de afgelopen maanden voortzet of of het een eerste teken van verzwakking toont. Volgens sommigen zit de inflatie op haar piek en zullen de prijsstijgingen de komende maanden aftoppen. Dan zal er een zucht van opluchting door de Fed-gebouwen rollen.

Als de inflatiecijfers daarentegen even fel blijven stijgen, dan zal de speculatiemolen weer op gang komen over wat de Fed op haar volgende meeting midden juni uit haar hoed zal toveren. Zal er dan wel een verhoging van 0,75 procent gebeuren? Zal ze haar balans agressiever afbouwen dan voorzien?

Straffe vooruitzichten

Met de toenemende onzekerheden over de economie en de financiële markten lijken ook de vooruitzichten en adviezen van adviseurs, economen en experts almaar straffer te worden. Een bloemlezing van wat we de laatste weken in onze inbox hebben gekregen.

- "Met de aanhoudende inflatie kunnen beleggers niet anders dan energie en grondstoffen in portefeuille te nemen." Beide segmenten hebber er al een stijging van tientallen procenten op zitten en de grondstoffen-ETF's voor particulieren zijn niet de meest transparante en begrijpbare instrumenten. Toch maar voorzichtig zijn.

- "Gezien de huidige onzekerheid verkiezen wij om toch een aanzienlijk deel van de portefeuille om te zetten in cash." Dat is niet meteen de meest aantrekkelijke optie met inflatiecijfers van 5 procent en meer, zolang je die cash niet onmiddellijk nodig hebt.

- "De Fed zal haar beleidsrente tot 8 procent moeten optrekken." Dan is de herwaardering van aandelen die we tot nu toe gezien hebben een peulenschil in vergelijking met wat nog komen zal.

Boude voorspellingen, gedurfde adviezen en prangende onzekerheid spelen natuurlijk wel bepaalde partijen in de kaarten: effectenmakelaars en beurzen bij wie elk beursorder de kassa doet rinkelen, adviseurs en researchfirma's die hun betalende adviesdiensten willen slijten, en - hand in eigen boezem - journalisten en nieuwsmedia voor wie elke klik een nieuwe abonnee kan opleveren.

In tijden van hevige beursdeining, zoals vandaag, kunnen de data die de vermogensbeheerder Schroders bijeen heeft geschraapt misschien soelaas bieden. De overkoepelende boodschap is: hoe sterk ook de koersopdoffer die je als belegger hebt moeten slikken, op lange termijn is het altijd voordeliger om gewoon te blijven zitten, om belegd te blijven, dan om heel je portefeuille om te gooien. Hoe meer bewegingen in een beleggingsportefeuille, hoe lager de langetermijnrendementen.

Vorige week vond de monetaire hoogmis plaats met de Fed-meeting waarop de financiële markten al weken anticipeerden, met alle onzekerheid en volatiliteit die daarmee gepaard gaan. Het resultaat kwam overeen met de marktconsensus die zich in de weken voordien tot algemene verwachting had gestold: een renteverhoging met 0,5 procent en het begin van de afbouw van de obligaties op de Fed-balans.De aandelenmarkten wisten het even niet goed. Eerst waren ze gerustgesteld: 'Gelukkig maar 0,5 en geen 0,75 procent zoals sommigen hadden gezegd.' Pas de dag daarna drong de werkelijke impact door en werden er massaal verkooporders geplaatst. De Nasdaq kende één van zijn scherpste dalingen in een dag van de afgelopen jaren.Deze week staan er enkele economische indicatoren op de rol waar de Fed haar beleid op stut. De belangrijkste is het Amerikaanse inflatiecijfer voor april dat woensdag wordt bekendgemaakt. Het is afwachten of het de steile stijging van de afgelopen maanden voortzet of of het een eerste teken van verzwakking toont. Volgens sommigen zit de inflatie op haar piek en zullen de prijsstijgingen de komende maanden aftoppen. Dan zal er een zucht van opluchting door de Fed-gebouwen rollen.Als de inflatiecijfers daarentegen even fel blijven stijgen, dan zal de speculatiemolen weer op gang komen over wat de Fed op haar volgende meeting midden juni uit haar hoed zal toveren. Zal er dan wel een verhoging van 0,75 procent gebeuren? Zal ze haar balans agressiever afbouwen dan voorzien?Met de toenemende onzekerheden over de economie en de financiële markten lijken ook de vooruitzichten en adviezen van adviseurs, economen en experts almaar straffer te worden. Een bloemlezing van wat we de laatste weken in onze inbox hebben gekregen.- "Met de aanhoudende inflatie kunnen beleggers niet anders dan energie en grondstoffen in portefeuille te nemen." Beide segmenten hebber er al een stijging van tientallen procenten op zitten en de grondstoffen-ETF's voor particulieren zijn niet de meest transparante en begrijpbare instrumenten. Toch maar voorzichtig zijn.- "Gezien de huidige onzekerheid verkiezen wij om toch een aanzienlijk deel van de portefeuille om te zetten in cash." Dat is niet meteen de meest aantrekkelijke optie met inflatiecijfers van 5 procent en meer, zolang je die cash niet onmiddellijk nodig hebt. - "De Fed zal haar beleidsrente tot 8 procent moeten optrekken." Dan is de herwaardering van aandelen die we tot nu toe gezien hebben een peulenschil in vergelijking met wat nog komen zal.Boude voorspellingen, gedurfde adviezen en prangende onzekerheid spelen natuurlijk wel bepaalde partijen in de kaarten: effectenmakelaars en beurzen bij wie elk beursorder de kassa doet rinkelen, adviseurs en researchfirma's die hun betalende adviesdiensten willen slijten, en - hand in eigen boezem - journalisten en nieuwsmedia voor wie elke klik een nieuwe abonnee kan opleveren.In tijden van hevige beursdeining, zoals vandaag, kunnen de data die de vermogensbeheerder Schroders bijeen heeft geschraapt misschien soelaas bieden. De overkoepelende boodschap is: hoe sterk ook de koersopdoffer die je als belegger hebt moeten slikken, op lange termijn is het altijd voordeliger om gewoon te blijven zitten, om belegd te blijven, dan om heel je portefeuille om te gooien. Hoe meer bewegingen in een beleggingsportefeuille, hoe lager de langetermijnrendementen.