Het einde van de renteverhogingen is nog niet in zicht, en dus ook de bodem van de aandelenkoersen niet.

Voorzitter Jerome Powell benadrukte vorige week nog maar eens dat het veel te vroeg is om te verwachten dat de Federal Reserve het tempo van haar renteverhogingen zal vertragen. Daar is de arbeidsmarkt nog veel te krap voor en de inflatie nog veel te hoog. Tussen nu en de volgende Fed-meeting komen er in de Verenigde Staten nog twee inflatiecijfers en een arbeidsmarktcijfer uit, waarvan het eerste inflatiecijfer deze week donderdag gepland staat.

Als er een afkoeling op beide fronten te ontwaren is, zou de Fed tijdens haar volgende meeting op 14 december de rente misschien met 'slechts' 50 basispunten (0,5 procent) verhogen. Blijven de inflatie en arbeidsmarkt gloeiend heet, dan is het einde van de verkrappingsreeks van 75 basispunten per keer nog niet in zicht.

De marktreactie was niet mis te verstaan. De meeste indexen gingen met enkele procenten onderuit na de uitlatingen van Powell.

Vertragende winstgroei

Boven op dat monetaire slechte nieuws kwamen tegenvallende bedrijfsresultaten over het derde kwartaal. Zo is de winstgroei van de bedrijven in de Amerikaanse sterindex S&P 500 sterk aan het vertragen. Zonder de energiesector tekenen de winsten zelfs een krimp van 5 procent op tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten. De helft van de bedrijven heeft al gerapporteerd.

Ook de vooruitzichten van analisten en bedrijven zijn aan het terugvallen. Zo kwamen enkele chipproducenten zoals AMD en Qualcomm met winstwaarschuwingen voor de komende periode. De halfgeleidersector is van nature cyclisch en daarmee een goede voorspeller van wat er economisch op til is. De winstwaarschuwingen zijn een zoveelste signaal dat de boel zal afkoelen.

De beurs is uiteindelijk niet meer dan een voorspellingsmachine. Op dit moment probeert ze eruit te raken hoe fel de bedrijfswinsten de komende kwartalen zullen terugvallen. De vermogensbeheerder Schroders verwacht dat die midden volgend jaar zullen uitbodemen. En aangezien de beurs twee tot drie kwartalen vooruitloopt, zou rond die tijd wel eens een bodem onder de koersen kunnen worden gelegd.

Cash aan het werk zetten

Net dat vooroplopende karakter maakt beleggen moeilijk. Met een recessie in zicht denken beleggers misschien dat het moment rijp is om defensieve sectoren in hun portefeuille op te nemen, maar daar is het eigenlijk al te laat voor, op voorwaarde dat de recessie mild en kortstondig is. Die defensieve pionnen hebben hun rit al gereden. Dat blijkt uit hoe gezondheidszorg, infrastructuur, consumentengoederen en nutsbedrijven sinds begin dit jaar gepresteerd hebben tegenover de bredere wereldindex MSCI World. Gezondheidszorg staat op een winst van 9 procent. De andere defensieve sectoren staan tussen 0 en 2,5 procent. De wereldindex in euro staat op -20 procent.

Als we geen diepe recessie tegemoet gaan, heeft het niet veel nut nu nog volop defensieve waarden in te slaan. Die zullen het niet slecht doen, maar bovengemiddeld presteren zit er niet meer in, tenzij de economische terugval feller is en langer duurt dan gedacht en de tik die bedrijfswinsten hebben gekregen nog maar een voorproefje is van de klap die nog moet komen. Maar de algemene consensus is niet zo zwartgallig.

Voor wie het recessiedraaiboek van enkele weken geleden in Trends volgt, is het nu zaak voorzichtig de opgebouwde cash aan het werk te zetten via kwaliteitsaandelen. In een volgende fase, maar daar zijn we nog lang niet, mogen cyclische en groeiwaarden weer aan boord.

