De markt van de groene obligaties is in volle groei en zal een steeds groter deel van de obligatiemarkt innemen.

Het voorbije decennium is duurzaam beleggen een centraal thema geworden op de markt van de beleggingsfondsen. Voor Kristel Cools, group head of asset management bij Rivertree Investment Funds, is het gewoonweg onmogelijk eraan te ontsnappen. "Het is vandaag de dag vanzelfsprekend om bij te dragen aan oplossingen die helpen strijden tegen de klimaatopwarming en die de energietransitie garanderen." Volgens haar zal die revolutie, met de steun van de wetgever, grote veranderingen meebrengen en een invloed hebben op het beleid van landen, steden en bedrijven.

Groene obligaties

In die context biedt Rivertree Investment Funds een product aan dat focust op de markt van de groene obligaties. "Groene obligaties bieden een concrete oplossing in de strijd tegen de klimaatverandering." Dat segment vertegenwoordigt vandaag een vrij beperkt deel van de obligatiemarkt, maar het groeit wel heel snel. Naar verwachting zal die groei de komende jaren doorzetten.

"Landen en bedrijven kunnen groene obligaties uitgeven op voorwaarde dat ze aan heel precieze voorwaarden voldoen", voegt Kristel Cools eraan toe. Het geld dat vrijkomt door de uitgifte, moet gaan naar welomschreven projecten die een meetbare impact hebben. Bovendien moet een opvolging worden gegarandeerd en moet de emittent regelmatig rapporteren over het gefinancierde project, zodat zijn emissie de kwalificatie 'groene obligatie' niet kwijtspeelt.

Naar de particuliere markt

"Oorspronkelijk werd die markt vooral gebruikt door de overheid om projecten in hernieuwbare energie te financieren." Ze is de laatste jaren geëvolueerd. Zowel de ondersteunde projecten als de emittenten zijn nu diverser. Zo begeven zich ook heel wat bedrijven op die markt, waardoor het gamma van beschikbare obligatierendementen veel breder is geworden.

Europese emittenten vertegenwoordigen meer dan de helft van de markt, met looptijden die doorgaans langer zijn dan die van traditionele obligaties. "Terwijl de markt van de groene obligaties vooral werd ingenomen door institutionele beleggers, zijn er steeds meer fondsen op de markt die kunnen worden gekocht door particulieren. De meeste daarvan zijn jonger dan drie jaar. Als je vandaag de keuze hebt tussen een klassieke kwaliteitsobligatie en een groene obligatie van dezelfde kwaliteit, is er geen enkele reden om niet voor de duurzaamste oplossing te kiezen", aldus Kristel Cools.

Rivertree Bond - Euro Green Bond concentreert zich op die veelbelovende markt. "We mikken op gelabelde emissies, met onafhankelijke beoordelingen van de kwaliteit van het project om een positieve impact op het milieu te genereren."