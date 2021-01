Beleggers zijn een volksopstand begonnen tegen professionele, gehaaide shorters. Het begon bij Gamestop, een voor velen onbekende winkelketen in computerspelletjes. Maar het grandioze succes van de kleine beleggers bij Gamestop smaakte naar meer.

Beleggers zijn een volksopstand begonnen tegen professionele, gehaaide shorters. Het begon bij Gamestop, een voor velen onbekende winkelketen in computerspelletjes. Zoals zovele retailers heeft Gamestop het moeilijk door de opkomst van de e-commerce, die nog een extra duw in de rug kreeg door de coronapandemie. Shorters namen Gamestop in het vizier. Zij speculeren op een verdere verslechtering van de situatie bij de keten door aandelen van Gamestop te lenen bij doorgaans institutionele investeerders (verzekeraars, pensioenfondsen) en die aandelen onmiddellijk te verkopen, in de veronderstelling dat ze die aandelen later, wanneer de koers verder is gezakt, goedkoper terug zullen kunnen kopen.'Gamestop is een terminaal bedrijf, een vogel voor de kat. Verkoop je aandelen nu voor het te laat is', toeterde een zegezekere Andrew Left van het hefboomfonds Citron Research, de belangrijkste shorter bij Gamestop. Dat was buiten de fans van Gamespot gerekend. Ze spraken op internetfora als Reddit af de krachten te bundelen en de shorters een les te leren. Het moest maar eens gedaan zijn met dat dansen op het graf van bedrijven in moeilijkheden Ze kochten massaal Gamespot-aandelen en dreven zo de koers fors op. De shorters, die hun posities moesten sluiten en dus aandelen moesten kopen, leden fikse verliezen. Door hun aankopen dreven ze de koers van het aandeel Gamestop nog meer de hoogte in. Het zieltogende bedrijf zag zijn koers met honderden procenten stijgen.Punt gemaakt, zou je denken. Shorters verstoren vaak de beurshandel, zeker in crisistijd. Maar het grandioze succes van de kleine beleggers bij Gamestop smaakte naar meer. Binnen de kortste keren kwamen er ook koopgolven bij andere aandelen, die kampten met stevige shortposities. Zo steeg de koers van AMC Entertainment, een bioscoopgroep met zware financiële problemen, tot 300 procent in één dag.Voor de shorters was het een nachtmerrie. Zij leden almaar grotere verliezen en konden niets anders doen dan elders activa (posities in aandelen, maar evengoed edelmetalen, cryptomunten enzovoort) te verkopen. Maar we moeten niet overdrijven. Nadat de shorters zijn uitgerookt, zullen ook de retailbeleggers hun winst willen verzilveren. Ze hebben overgewaardeerde aandelen in handen, die razendsnel weer tientallen procenten kunnen dalen.De verplichte verkopen door aangevallen shorters veroorzaakten een algemene correctie op de financiële markten, vooral op de aandelenmarkten. Dat kan niet echt kwaad. Sinds het gunstige nieuws over de werkzaamheid van de vaccins waren de beurskoersen opgelopen. Een tussentijdse terugval is af en toe eens gezond. Al zijn het slechte tijden voor de aanhangers van de efficiënte-markttheorie. Problematische bedrijven zien hun aandelenkoersen gigantisch stijgen, en dat gaat deels ten koste van kwaliteitswaarden. Maar dat lijkt ons een tijdelijk fenomeen te zullen zijn.