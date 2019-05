Het is weer die tijd van het jaar, het moment waarop aandeelhouders de dividenden op hun rekening krijgen gestort. Vroeger werd deze tijd omschreven als de 'couponnetjestijd'.

We moeten elkaar niets wijsmaken, we beleggen toch op de eerste plaats op de beurs om het koersgewin. We willen zo graag kopen tegen 10 euro en tegen 15, 20 euro en het liefst nog meer weer verkopen. Maar de geschiedenis van de Europese aandelenmarkten leert dat minstens de helft van het rendement van de dividenden komt.

Voor de Brusselse beurs ligt dat zelfs in de buurt van twee derde. Kijken we naar de afgelopen twintig jaar, dan is de situatie nog veel straffer. De return van de Bel-20 bedroeg de voorbije twee decennia 141,4 procent, of gemiddeld 4,5 procent per jaar. Slechts 17,5 procent is koerswinst (1/8 van het totaal) en dus is afgerond 124 procent de opgestreken dividenden. Dat is al een forse herstelbeweging sinds eind vorig jaar. Hadden we de situatie begin dit jaar opgemeten, dan was de bijdrage van de dividenden nog groter, want de Bel-20 stond toen lager dan twintig jaar eerder. De dividendwaarden zijn meteen weer in de verf gezet.

Er is wel een fiscaal minder leuk verhaal aan verbonden. De financiële instelling hielden vroeger 25 procent, maar tegenwoordig al 30 procent van het dividend automatisch af ten voordele van de Belgische staat. Concreet komt van 1 euro brutodividend dus maar 0,7 euro netto op de rekening. Van buitenlandse dividenden - zelfs uit de eurozone - blijft netto soms nog ongeveer de helft van het brutodividend over. Maar er is een doekje voor het bloeden gekomen met een belastingvrijstelling van 640 euro aan ontvangen brutodividenden. Die geldt zowel voor binnenlandse als voor buitenlandse dividenden. Ze houdt een maximale vrijstelling van 192 euro in. U moet de vrijstelling zelf aanvragen via uw aangifte personenbelasting. U moet de aanvraag kunnen staven met bewijzen, die u ter beschikking moet houden voor de fiscale administratie.

Vijf favorieten

Gezien het belang van het dividendrendement hebben we een selectie gemaakt met de vijf dividendfavorieten van dit moment op Euronext Brussel. We verwachten er met andere woorden een degelijke prestatie van in de rest van het jaar. We zetten ze in alfabetische volgorde.

1. Atenor: stijgende dividenden lijken gegarandeerd voor de komende jaren nu de pan-Europese strategie meer en meer wordt uitgerold en de komende jaren voor hogere winsten kan/zal zorgen.

2. Cofinimmo: gereglementeerde vastgoedvennootschap die almaar minder kantoorvastgoed en almaar meer zorgvastgoed omvat en voor het eerst in tien jaar een dividendverhoging heeft aangekondigd.

3. Engie: een miskend koopje dat we onlangs nog uitgebreid hebben voorgesteld. De transformatie van de groep blijft onder de radar door de problemen met de kerncentrales. Een mooie kans.

4. Immobel: de verhoogde dynamiek door de wissel in het aandeelhouderschap mist zijn effect op de resultaten niet. De eerstvolgende jaren beloven de resultaten sterk te zijn en kan het dividend nog omhoog.

5. TINC: een heel defensieve keuze en vooral een prima alternatief voor een obligatie.