Er zijn bijna 24.000 beleggingsfondsen beschikbaar in België. Hoe moeten beleggers een fonds kiezen uit dat overweldigende aanbod?

Beleggingsfondsen hebben belangrijke voordelen. Beleggers hoeven geen beursexpert te zijn om erin te investeren. Ze doen een beroep op de expertise van de fondsbeheerders, die het geld voor hen beleggen. Particulieren kunnen met een vrij klein bedrag investeren in een breed gespreide portefeuille van aandelen en/of obligaties. En het is eenvoudig om deelbewijzen van fondsen te kopen of te verkopen.

...