Dit jaar trokken er vier bedrijven in België naar de beurs. Dat is meteen het hoogste aantal beursintroducties (IPO) sinds 2015, zo blijkt uit het jaarlijkse overzicht van consultant Baker McKenzie.

In 2019 was er slechts één nieuwe beursnotering in ons land: Sequana Medical. Dit jaar zijn er dus vier, waaronder biotechbedrijven Nyxoah en Hyloris, de sociale vastgoedinvesteerder Inclusio en het techbedrijf Unified Post. De IPO's vonden allemaal in de tweede jaarhelft plaats. "België heeft opnieuw bewezen zeer aantrekkelijk te zijn voor biotechbedrijven. Het Belgische ecosysteem van investeerders, analisten en andere marktparticipanten zorgt voor een efficiënte route naar een IPO", luidt het in een persbericht.

Daarnaast blijft Brussel volgens Baker McKenzie ook aantrekkelijk voor kapitaalverhogingen voor reeds genoteerde bedrijven. Dit jaar werd voor ongeveer 2,5 miljard euro aan kapitaal opgehaald, wat in lijn is met het tempo van de jongste twee jaren, klinkt het. "Via twintig verrichtingen met nieuwe aandelen of converteerbare obligaties speelt de Brusselse beurs haar rol van publieke financieringsbron ten volle uit, naast uiteraard ook de vele obligatie-uitgiftes".

Voor 2021 is Baker McKenzie optimistisch "gelet op een aantal projecten in de pijplijn". Daarnaast zouden ook enkele bedrijven van de beurs verdwijnen, zoals het textielbedrijf Sioen en telecombedrijf Orange; voor beide loopt een uitkoopbod.

Ook in de rest van de wereld was er dit jaar een forse stijging (+43 pct) van het aantal beursnoteringen, tot 1.591. Vooral in de Verenigde Staten en in China was er veel activiteit. Baker McKenzie heeft het over "een topjaar" ondanks de coronacrisis. Heel wat bedrijven gebruikten nieuwe communicatietechnieken zoals virtuele roadshows om beleggers te informeren.

