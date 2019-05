Voor Sven Sterckx, de voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB), is er in deze verkiezingsuitslag een lichtpuntje voor beleggers. 'Ik denk dat een regering zonder de N-VA én zonder Open Vld niet mogelijk zal zijn. Er zal dus minstens één bewaker van de beleggersbelangen in de regering zitten.'

De grootste angst voor de leden van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) is een vermogensbelasting en een vermogensregister om alle bezittingen van de Belgen in kaart te brengen en die vermogensbelasting accuraat te kunnen heffen. We vroegen VFB-voorzitter Sven Sterckx hoe hij naar de uitslag van de verkiezingen kijkt.

De N-VA en Vlaams Belang zijn de grootste partijen in Vlaanderen. Het is onzeker dat een centrumrechtse federale regering kan worden gevormd.

SVEN STERCKX: "Ik denk dat deze uitslag een geruststelling mag heten voor de beleggers. De ergste nachtmerrie voor beleggers is in mijn ogen een coalitie van de socialisten, de groenen en de christendemocraten. Als zij samen aan de macht zouden komen, zonder dat ze nog een partij nodig hebben om een meerderheid te vormen, dan is het hek van de dam wat betreft belastingen voor beleggers. Dat scenario lijkt nu onmogelijk."

Verschillende partijen pleitten in hun verkiezingsprogramma voor hogere belastingen op de grote vermogens.

STERCKX: "Een federale regering zonder Open Vld of de N-VA lijkt mij zo goed als onmogelijk. Als de N-VA of Open Vld erbij is, dan hoop ik dat zij de rol van bewaker zullen spelen. De combinatie van een vermogensbelasting en een vermogenskadaster is voor de meeste van onze leden onverteerbaar. Open Vld en de N-VA willen dat kadaster absoluut niet. Beide partijen hebben voor de verkiezingen aangegeven dat de vermogens of het kapitaal nu echt wel voldoende belast worden, meer dan in de meeste andere landen in Europa."

"Ik hoorde onlangs een mooie vergelijking tussen de groei van vermogens en van bomen. Met de roerende voorheffing neemt de regering een grote hap uit de appels die een boom draagt. Met een vermogensbelasting zaag je de takken af. Als je niet oplet met een vermogensbelasting, dreigt ze een onteigening te worden. Als je te veel takken afzaagt, dreigt de boom dood te gaan."

De N-VA is de enige partij die een verlaging van de roerende voorheffing nodig vindt. Durft u te hopen op zo'n verlaging van de roerende voorheffing?

STERCKX: "Ik denk dat we al blij mogen zijn met een status quo. Ik heb ook gelezen dat de N-VA een verlaging van de roerende voorheffing wil, maar ze heeft wel eerst de stijging - en voor sommige beleggingsproducten zelfs de verdubbeling - van de roerende voorheffing tot 30 procent goedgekeurd. Het zou weleens kunnen dat mensen 'anti-politiek' gestemd hebben, omdat de daden van de regeringspartijen niet altijd overeenstemden met hun woorden. Ze hebben niet gedaan wat ze beloofd hadden."

"Er zijn dus geen garanties. Open Vld en de N-VA hebben in de vorige legislatuur toegevingen gedaan. Dat heeft geleid tot gekkigheden zoals de speculatiebelasting en de taks op de effectenrekeningen. Vergeet ook niet dat de taks op beursverrichtingen stevig opgetrokken is. Het is zelfs zo dat de regering-Michel inzake beleggingen meer linkse elementen heeft uitgewerkt dan alle linkse regeringen die eraan voorafgegaan zijn. Maar ik denk dat Open Vld wel beseft dat ze in het verleden stemmen hebben verloren door de wijzigingen aan de aftrekbaarheid van wagens bijvoorbeeld, en dat ze nu wel voorzichtiger zullen zijn met toegevingen."