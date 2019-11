Vermogensbeheerders doen voorspellingen: alle heil komt van aandelen

Guy Legrand Voormalig hoofdredacteur van Cash!

Wie zijn geld enkel in veilige beleggingen in euro stopt, is goed op weg om de komende tien jaar een pak armer te worden. Dat leren de voorspellingen van Robeco en Schroders. JP Morgan Asset Management biedt een sprankeltje hoop voor de heel verre toekomst.

ROBECO Alleen obligaties uit de groeilanden in euro bieden redding aan beleggers.

Robeco maakt sinds 2011 elk jaar voorspellingen over het rendement dat beleggingen over een periode van vijf jaar zullen opbrengen. De Nederlandse vermogensbeheerder berekent het totale rendement: de koersstijging én de dividenden voor aandelen, en de prijsstijging én de coupons voor obligaties. De voorspellingen voor de periode van 2020 tot 2025 zijn voor de meeste activa minder rooskleurig dan de voorgaande jaren.

