De grootste vermogensbeheerder ter wereld, BlackRock, heeft de beleggingen onder zijn beheer afgelopen kwartaal zien toenemen tot dik 9.000 miljard dollar, omgerekend zo'n 7.500 miljard euro. Dat is het hoogste peil ooit.

BlackRock profiteert de laatste tijd sterk van de hard oplopende aandelenkoersen. Dat laatste is vooral te danken aan de vele coronasteunmaatregelen van overheden, en in het bijzonder het steunpakket van de Amerikaanse president Joe Biden. Daarmee is ongeveer 1.900 miljard dollar gemoeid. Ook het optimisme over de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus stuwde wereldwijd beursindexen naar nieuwe records.

Biden kondigde onlangs aan ook nog heel veel geld te willen investeren in Amerikaanse infrastructuur. Dat is iets waar BlackRock-baas Larry Fink eigenlijk al jaren op wacht. De infrastructuur in het land zou erg aan verbetering toe zijn, en de plannen zullen de economie waarschijnlijk een extra duw in de goede richting geven.

Daarnaast brachten beleggers de aflopen maanden weer veel extra geld naar BlackRock door te investeren in financiële producten die het Amerikaanse concern aanbiedt. Mede dankzij al dit extra geld lukte het BlackRock om de kwartaalwinst verder op te voeren. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen de coronacrisis net uitbrak, steeg de nettowinst met bijna de helft tot 1,2 miljard dollar.

