De Chinese overheid pakt de private onderwijssector aan. Dat haalt de beurswaarde van een aantal bedrijven flink onderuit. Ook beursgenoteerde bedrijven in andere sectoren lopen averij op.

Chinese aandelen zitten sinds vrijdag in het verdomhoekje. De Chinese overheid besliste dat bedrijven geen winst meer mogen maken met tutoring of privélessen, en grijpt veel harder dan verwacht in de private onderwijssector in. Ook onlinediensten, van muziekstreaming tot het aan huis leveren van voeding, worden aangepakt.De Nasdaq Golden Dragon China Index, die de 98 grootste Chinese bedrijven op de Amerikaanse beurs schaduwt, verloor de voorbije twee handelsdagen 15 procent en noteert 45 procent lager dan zijn record van februari. De malaise beperkt zich niet tot aandelen die een link hebben met onderwijs.Education technology was een business van meer dan 100 miljard euro in het land, maar er hing al een tijdje een zwaard van Damocles boven de sector. De Chinese overheid had al eerder laten doorschemeren dat ze de excessen zou aanpakken.De beurswaarde van bedrijven zoals TAL Education Group en New Oriental Education & Technology Group zijn nog maar een vijfde waard tegenover vorige week. Buitenlandse beleggers mogen er niet meer in beleggen. Er zouden geen bedrijven meer bij mogen komen en alle bedrijven zouden het statuut van non-profit moeten aannemen. Het zijn maar enkele van de regels die de waarde van die ondernemingen volledig onderuithaalt.Ongeveer drie kwart van de schoolgaande kinderen in China volgt de een of andere vorm bijles om op een goede universiteit te geraken. Het leven met kinderen is duur, té duur, met name in de Chinese steden. De versoepeling van de tweekindpolitiek in mei mist daardoor elk effect. De meeste gezinnen kiezen nog altijd voor één kind, terwijl ze er sinds 2016 twee en sinds mei van dit jaar drie mogen hebben. Onderwijs is een van de factoren die het leven in China duur maken.Er komt ook een nieuwe set regels om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen, bijvoorbeeld voor maaltijdleveranciers. De Chinese internetreus Tencent, bekend van de WeChat-app, krijgt ook een verbod aangesmeerd om exclusieve overeenkomsten af te sluiten met grote platenlabels. Tencent is goed voor 86 procent van de waarde van de in Amsterdam genoteerde holding Prosus en verloor in enkele dagen 18 procent. Ook Prosus speelde in enkele handelsdagen ruim 16 procent van zijn beurswaarde kwijt.Dat een politieke beslissing private bedrijven volledig van de kaart kan vegen, heeft allicht wat paniek veroorzaakt bij beleggers. Ook aandelen die op het eerste gezicht niet betrokken zijn, gaan mee onderuit. Een voorbeeld dat mogelijk bellen doet rinkelen, is China Taiping Insurance, de Chinese partner van de Belgische verzekeringsholding Ageas, die ook 6 procent kwijt is op enkele dagen.