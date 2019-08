Vastgoedbeleggingen komen in het vizier van de fiscus

Barre tijden voor wie belegt in vastgoed. De fiscus is strenger voor wie regelmatig een pand verkoopt of verhuurt, en het debat over een belasting op de reële huurinkomsten barst weer los. We vroegen de mening van fiscalisten en economen.

Hoe de volgende regeringen er zullen uitzien, weten we nog niet. We weten wel dat die allemaal op zoek moeten naar extra inkomsten, of moeten snoeien in de uitgaven. In hun zoektocht naar bijkomende inkomsten kwamen de vorige regeringen vaak uit bij de beleggers. Een categorie daarvan bleef tot nu toe buiten schot: de vastgoedbeleggers.

