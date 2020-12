'Er komt een stevig economisch herstel in 2021', en negen andere stellingen van Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen, over het volgende financiële jaar.

1. Het jaar staat of valt met het succes van de covid-19-vaccinatie: om de economie te laten normaliseren zijn vaccins nodig. De snelheid waarmee die worden toegediend en de mate waarin de bevolking zich laat vaccineren zullen de prestaties van de financiële markten bepalen.

2. 2021 wordt het jaar van een stevig economisch herstel: na de diepe val van 2020 zal de wereldeconomie een stevig herstel laten optekenen door een geleidelijke normalisering van de economische activiteit.

3. De centrale banken zullen er alles aan doen om de rente laag te houden: normaal zou de rente moeten stijgen als de economie herstelt, maar de centrale banken zullen er alles aan doen om de rente zo laag mogelijk te houden.

4. De begrotingsdiscipline zal in 2021 nog niet terugkeren: met de goedkeuring van de centrale banken wordt alles gezet op de economische relance en blijven de begrotingen duidelijk in het rood.

Van vaccins tot vastgoed: tien stellingen over beursjaar 2021.

5. De Amerikaanse dollar zal verder verzwakken in 2021: de Amerikaanse centrale bank zal massaal geld blijven pompen in de economie en de munt verder waarde doen verliezen.

6. De beurzen zullen het goed tot zeer goed doen in 2021: in 2021 moeten de bedrijfswinsten stevig herstellen. Dat vooruitzicht zal de beurskoersen aanvuren. Daarnaast zullen de beurzen ook profiteren van een verdere verschuiving van vastrentende beleggingen naar aandelen.

7. De techgiganten zullen de beurs niet meer domineren: niet dat ze slecht zullen presteren in 2021, maar de techgiganten zullen het beursjaar niet meer zo beheersen als in 2020.

8. Er is nog een tijdelijke glansrol weggelegd voor goud en zilver: zolang de stimulus de overhand heeft, zien we nog een sterke periode voor de edelmetalen in 2021. Maar zodra de economie min of meer is genormaliseerd, zal de interesse voor goud en zilver afnemen.

9. Olie en andere grondstoffen zullen schitteren in 2021: in het voorjaar van 2020 gingen de olie- en andere grondstoffenprijzen fors de dieperik in. In de loop van de tweede jaarhelft is daar verandering in gekomen. Die zal doorzetten in 2021. De vraag zal hernemen en het aanbod haperen.

10. Een gemengd beeld voor vastgoed in 2021: minstens in de eerste jaarhelft zal de markt voor gezinswoningen lijden onder de economische onzekerheid die de coronacrisis heeft veroorzaakt. Dat zal wegen op het aantal transacties en op de prijzen. Appartementen en villa's als tweede verblijven aan de kust en in het buitenland zullen kunnen blijven rekenen op een stevige vraag en hoge prijzen omdat vastgoed populair blijft als belegging.

