Bij onze beste wensen voor het nieuwe jaar hoort ook een mooi rendement op de beleggingsportefeuille. Om u daarbij te helpen, beginnen we met tien stellingen die aangeven hoe we naar het financiële jaar 2022 kijken.

1. De economie staat of valt met het succes van de vaccinatiecampagnes. Voor een normalisering van de economie kunnen we niet zonder vaccins. De snelheid en de mate waarin de wereldbevolking verder gevaccineerd geraakt zal de economische groei in 2022 bepalen. Ook het uitblijven van sterkere varianten, waartegen de huidige vaccins niet of nauwelijks zouden beschermen, is essentieel.

2. Financieel bepalen de timing van de eerste renteverhoging in de VS en het Fed-plan voor de normalisering van de rente het jaar. Dat hangt natuurlijk samen met de economische groei in 2022, die niet meer zo groot zal zijn als in 2021, maar wel nog boven het langjarige gemiddelde uitkomt, en de mate waarin de inflatie terugkeert naar een aanvaardbaar peil.

3. De centrale banken zullen er alles aan doen om de rente laag te houden. De nominale rente mag dan al stijgen in 2022, de rente zal onder de inflatie blijven. De spaarder blijft dus koopkracht verliezen. Een zo laag mogelijke rente blijft het doel van de centrale banken.

4. De begrotingsdiscipline keert nog niet of nauwelijks terug. Met de hulp van de centrale banken en een grote politieke consensus zet men alles op de economische relance en blijven de begrotingen in het rood.

5. De beurzen zullen veel volatieler zijn. We zullen met heimwee terugkijken op het beursjaar 2021, dat mooie beurswinsten en geen zware correcties bracht. Het beursjaar 2022 heeft nog een behoorlijke kans om goed te zijn, maar het zal een jaar zijn met een veel grotere volatiliteit.

6. 2022 wordt het jaar van de terugkeer van de opkomende landen. Zij waren sinds het voorjaar de grote afwezige in de internationale beursklim, onder invloed van China. Dat laatste aspect zal tanen, en de verdere uitrol van de vaccinatiecampagne in de opkomende landen zal de economie normaliseren. Bovendien zijn de beurzen van opkomende markten relatief gezien erg goedkoop gewaardeerd.

7. Techgiganten zijn niet nodig om de indexen te kloppen. Dat was al in 2021 niet langer het geval. Het tijdperk waarin de techgiganten de rest overklasten, is in 2020 geëindigd.

8. Goud en zilver spelen een glansrol. De toenemende onzekerheid en volatiliteit, de oplopende schuldenexplosie, de hardnekkigheid van de inflatie, de negatieve reële rente zullen de beleggers toch terug doen grijpen naar alternatieven, zoals de edelmetalen.

9. De andere grondstoffen zullen het goed doen. In 2020 begon een nieuwe supercyclus in grondstoffen, na een langdurige berenmarkt. De combinatie van een hoge vraag na de coronacrisis en ondermaatse investeringen in nieuwe productie zal de grondstoffenprijzen in 2022 hoog houden.

10. De bitcoin piekt. We begeven ons op glad ijs, maar op basis van de cycli met vierjaarlijkse halvings in de nog jonge geschiedenis van de bitcoin is de kans reëel dat we piekkoersen zien in 2022.

