Op het einde van het jaar poetst de redactie van Trends traditioneel haar glazen bol op, om te voorspellen wat het komende jaar brengt voor spaarders en beleggers. We bundelen de inzichten van de specialisten in het dossier Beleggen in 2023. We geven u hieronder een beknopt overzicht.

Wat mag u in 2023 verwachten van...?

(en vergeet ook niet op de kosten te letten)

5 x 10 aandelentips voor uw kinderen en kleinkinderen

Vijf aandelen voor de komende tien jaar, vroegen we aan tien Belgische analistenteams. Zij tipten vooral gediversifieerde holdings, bedrijven met een lange staat van dienst en hier en daar doken er wat technologiebedrijven en specialisten in de energietransitie op.

Te weinig geld om te beleggen? Bent u daar wel zeker van?

In dit artikel sommen we vier manieren op om stapgewijs aan het beleggen te slaan.

Over de baksteen in de maag van de Belgen en vastgoedbeleggingen

1) Doen of niet doen?

Sinds de jaren zeventig heeft ons land slechts twee periodes van nominale dalingen van de vastgoedprijzen gekend. Een kortstondige correctie tijdens de financiële crisis en een langere correctie in de eerste helft van de jaren tachtig.

"We komen uit een unieke periode van vier à vijf jaar met een negatieve reële rente", zegt Philippe Janssens, oprichter en partner van het vastgoedadviesbureau Stadim. "Dat betekent dat de inflatie hoger is dan de rente. Vanuit de redenering dat vastgoed weerstand biedt tegen inflatie is dat natuurlijk een zeer gunstige marktsituatie. Het is de stimulus bij uitstek geweest om te investeren in vastgoed." Aan dat mooie liedje lijkt nu een einde te komen.

2) Via de beurs of niet?

De Brusselse beurs telt een waaier aan gereglementeerde vastgoedvennootschappen op de koerstabellen. In het ene segment zit al meer toekomstmuziek dan in het andere. Wij deden een terugblik naar 2022 en een vooruitblik naar 2023.

Het volledige dossier Beleggen in 2023 vindt u hier.

