Tot woensdag loopt het heropende bod op aandelen van Sioen. De familieholding Sihold mikt op 96,62 procent van de aandelen, om daarna een uitrookbod te kunnen lanceren. Vrijdag kan dan weer de eerste beursdag van Club Brugge worden. Een voetbalploeg op de beurs zou een primeur zijn voor België. Een vooruitblik op de beursweek.

De voorbije twee weken stonden met de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve, de belangrijkste centrale banken, in de schijnwerpers. Ze slaagden er niet in de opmars van de lange rente een halt toe te roepen. Daardoor is het deze week uitkijken naar de gezondheid van de economie. Staat ze er minder goed voor dan algemeen aangenomen, dan kan dat de stijgende rente aftoppen.Die beoordeling maken we op basis van de maandelijkse PMI-indicator van het instituut IHS Markit. PMI staat voor Purchasing Managers Index. De index van de aankoopdirecteuren wordt gezien als een van de belangrijkste vooruitlopende indicatoren van de economische activiteit. Voor de eurozone wordt nog altijd een score onder 50 punten verwacht, wat aangeeft dat de economische activiteit in de privésector bij ons nog krimpt. Een heel ander verhaal zien we in de Verenigde Staten. Daar zou de indicator op basis van de verwachtingen oplopen richting 60 punten, geholpen door het stimulusplan van president Joe Biden ter waarde van 1900 miljard dollar. Daarin zit ook een cheque van 1400 dollar, die elke Amerikaan ontvangt en die moet het consumentenvertrouwen terug een boost geven. Maar misschien raakt dat macro-economische verhaal ondergesneeuwd door de beurzen, waar heel wat activiteit te verwachten valt. Op maandag zijn er bijvoorbeeld de indexaanpassingen in de Bel-20 en de AEX-index. Elia en Melexis nemen in de Bel-20 de plaatsen in van Barcoen het zwaargewicht ING (niet langer 'Belgisch' genoeg). Opvallend is ook dat het gewicht van Argenx in de Belgische referentie-index na een nieuwe spectaculaire klim in 2020 toeneemt tot 11 procent, en zo na KBCen AB InBev de derde grootste waarde wordt. Argenx, Elia en Melexis openden hoger op maandag. Barco en ING zaten in het verliezende kamp. Er is bovendien nog meer beweging te verwachten. Tot woensdag loopt het heropende bod op aandelen van Sioen. De familieholding Sihold mikt op 96,62 procent van de aandelen (inclusief drempel van 90% van de aandelen in handen van publiek), om daarna een uitrookbod te kunnen lanceren. We zijn benieuwd of dat zal lukken. Vrijdag kan de eerste beursdag van Club Brugge worden. Een voetbalploeg op de beurs zou een primeur zijn voor België. De supporters zullen het aandeel kunnen smaken, waardoor de leider in de Jupiler Pro League weleens een sprankelend beursdebuut zou kunnen maken. Eerst kijken tegen welke prijs (vork 17,5 tot 22,5 euro per aandeel) de aandelen worden gelanceerd. De overheden en de centrale banken zijn in deze pandemie duidelijk heel erg beducht voor achter de feiten aan te hollen. Ze tonen zich opvallend alert en anticipatief in deze gezondheidscrisis. Sinds maart vorig jaar is het alle hens aan denk om een diepe, structurele economische en financiële crisis te vermijden.In die optiek moeten we toch ook de recente beslissingen van de belangrijkste twee centrale banken zien. De Federal Reserve verhoogde de groei- en inflatieprognoses, maar stelde tegelijkertijd dat er tot eind 2023 niet aan de rente wordt gemorreld. De Europese Centrale Bank besliste de obligatie-aankopen te versnellen. De ECB wil de rente-opstoot niet uit de hand laten lopen, en meteen paal en perk stellen aan de opmars. Want veel meer dan de Verenigde Staten gaat de Europese Unie op het gebied van het begrotingsbeleid helemaal anders om met de coronacrisis dan met de bankencrisis ruim een decennium geleden.Geïnspireerd op de fabels van Jean de La Fontaine uit de zeventiende eeuw kunnen we de verandering duidelijk maken. We gedragen ons niet langer als mieren, maar als krekels. Het besluit dat Europa, met op kop Duitsland, uit de bankencrisis trok, was dat we heel gedisciplineerd moesten zijn in ons begrotingsbeleid en de tekorten moesten afbouwen. Vele politici zeggen nu dat we ons hebben kapot bespaard hebben en de economische heropleving toen in de kiem hebben gesmoord. Die fout willen ze niet herhalen. Daarom worden de begrotingsteugels nu wel heel ruim gevierd.Cruciaal is dat de Europese overheden geen of nauwelijks rente hoeven te betalen op de bijkomende schulden. Het relancebeleid kan maar de voorgestelde proporties aannemen, als de lange rente zo laag mogelijk blijft en de inflatie niet overstijgt. De voorbije weken dreigde net het omgekeerde te gebeuren. De lange rente begint te klimmen nog voor er sprake is van inflatie. Bij de centrale banken zijn de 'duiven' (voorstanders van een uiterst soepel monetair beleid) nog altijd overduidelijk in de meerderheid tegenover de 'haviken' (voorstanders van en orthodox, restrictief monetair beleid). Dat zien we duidelijk in het optreden van de ECB en de Fed. Iedereen wil het economisch herstel alle kansen geven. De vijgen moeten voor Pasen geleverd worden. We kijken al uit naar 2022-2023, om te zien hoe de politieke en monetaire overheden zullen omgaan met de begrotingskaters en schuldenbergen, die de consequentie zijn van de huidige keuzes. In welke mate blijven we krekels, of worden we toch weer mieren? Dat zal voor de financiële markten ook een heel spannende en volatiele periode worden.